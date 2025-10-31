Setor público tem rombo recorde para o mês de setembro em dois anos
O governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 14,944 bi no mês passado. Estados e municípios, déficit de R$ 3,504 bi
O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 17,452 bilhões em setembro, após um saldo negativo de R$ 17,255 bilhões em agosto, informou o Banco Central.
O déficit primário nas contas do setor público em setembro foi o maior para o mês desde 2023, quando o resultado havia sido negativo em R$ 18,071 bilhões, em valores nominais. No mesmo mês do ano passado, o setor público teve déficit de R$ 7,340 bilhões.
O governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 14,944 bilhões no mês passado. Estados e municípios tiveram déficit de R$ 3,504 bilhões. As empresas estatais tiveram superávit de R$ 996 milhões.
Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 5,269 bilhões, e os municípios, superávit de R$ 1,765 bilhão.
Acumulado
O setor público consolidado tem déficit primário de R$ 79,244 bilhões no acumulado de janeiro a setembro de 2025, informou o Banco Central. O montante equivale a 0,84% do Produto Interno Bruto (PIB).
O resultado de 2025 é puxado por um déficit primário de R$ 99 562 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 1,06% do PIB. Estados e municípios têm superávit de R$ 27,613 bilhões (0,29% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 7,295 bilhões (0,08% do PIB).
Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 20,731 bilhões no acumulado de janeiro a agosto, e os municípios, saldo positivo de R$ 6,882 bilhões.
DÉFICIT NOMINAL
O déficit nominal acumulado em 12 meses pelo setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) superou a marca de R$ 1 trilhão em setembro de 2025, pela primeira vez desde novembro de 2024, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira.
O rombo atingiu R$ 1,018 trilhão, o equivalente a 8,16% do Produto Interno Bruto (PIB). Em agosto, era de R$ 969,627 bilhões, ou 7,81% do PIB. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o déficit nominal é de R$ 763,914 bilhões, ou 8,13% do PIB O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.
Apenas no mês de setembro, o setor público teve déficit nominal de R$ 102,185 bilhões - bem superior ao resultado do mesmo mês de 2024, negativo em R$ 53,767 bilhões. O governo central teve um rombo de R$ 88,609 bilhões nas contas, enquanto os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 14,087 bilhões. O resultado das empresas estatais foi positivo em R$ 511 milhões.
