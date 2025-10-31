Neoenergia Pernambuco realiza "Sexta Sustentável" com 20 pontos de coleta na Região Metropolitana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Neoenergia Pernambuco promove, nesta sexta-feira (31), a ação “Sexta Sustentável” do projeto Vale Luz, que contará com 20 pontos de coleta distribuídos em diferentes municípios da Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa busca arrecadar o maior volume possível de materiais recicláveis em um único dia, oferecendo descontos imediatos na conta de energia e reforçando o compromisso da distribuidora com a sustentabilidade e a eficiência energética.

O projeto Vale Luz integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A proposta incentiva o descarte adequado de resíduos e a redução do consumo de energia, unindo economia doméstica e responsabilidade ambiental. Para participar, o cliente deve apresentar o código de cliente da conta de energia e entregar os materiais limpos, secos e separados.

Entre os itens aceitos estão papel, papelão, plásticos, metais, vidro, óleo vegetal usado, eletroeletrônicos e baterias automotivas. O valor do desconto é calculado no momento da entrega e será creditado na próxima fatura ou na seguinte, conforme o ciclo de leitura.

De acordo com o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa, o projeto tem contribuído para reduzir o valor das contas de energia e ampliar a conscientização ambiental entre os consumidores. “A iniciativa contribui para a descarbonização da economia e para a redução dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos”, afirmou.

Além dos pontos itinerantes, o Vale Luz conta com locais fixos de coleta em shoppings, lojas parceiras e espaços públicos nas cidades de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Limoeiro.

Serviço – Sexta Sustentável do Vale Luz (31 de outubro)

Pontos de coleta itinerantes:

Curado II: Avenida Dolores Duran, s/n, Praça da Bíblia, Jaboatão dos Guararapes – 9h30 às 14h

Curado IV: Avenida Um, 440, Paróquia Nossa Senhora das Graças, Jaboatão dos Guararapes – 9h30 às 14h

Janga: Rua Brejo da Madre de Deus, 180, Conjunto Praia do Janga, Paulista – 9h30 às 14h

Jardim Maranguape: Rua Cento e Cinco, s/n, Centro Comunitário de Jardim Maranguape, Paulista – 9h30 às 14h

San Martin: Rua Apulcro de Assunção, 840, em frente à Creche Futuro do Amanhã, Recife – 9h30 às 14h

Cidade Tabajara: Avenida Tabajara, s/n, antigo terminal de ônibus, Olinda – 13h30 às 15h30

Pontos fixos (horário conforme o local):

Casa Zero (Recife Antigo); Ferreira Costa (Imbiribeira e Tamarineira); Shoppings Boa Vista, Recife, RioMar, Patteo, Guararapes e Camará; Posto Arrecife, Jaqueira, Madalena, Várzea e Limoeiro.