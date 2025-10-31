fechar
Aneel anuncia que bandeira tarifária vermelha patamar 1 é mantida para novembro

A Agência apontou que ainda há um volume de chuvas abaixo da média, com reflexo negativo no nível dos reservatórios e na geração das usinas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/10/2025 às 18:43
O consumidor de energia pode, contudo, sentir um al&iacute;vio na conta de luz ao longo dos pr&oacute;ximos meses, com o arrefecimento da bandeira tarif&aacute;ria paga os custos adicionais
O consumidor de energia pode, contudo, sentir um alívio na conta de luz ao longo dos próximos meses, com o arrefecimento da bandeira tarifária paga os custos adicionais - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (31) a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de novembro, mesmo patamar de outubro. A classificação representa um custo adicional R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Nos meses de agosto e setembro o patamar verificado foi vermelho 2. Os operadores do mercado de energia já trabalhavam com essa possibilidade para o próximo mês, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A Agência apontou que ainda há um volume de chuvas abaixo da média, com reflexo negativo no nível dos reservatórios e na geração das usinas hidrelétricas. Com isso, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam a bandeira vermelha.

"Além disso, a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda", disse a Aneel.

O consumidor de energia pode, contudo, sentir um alívio na conta de luz ao longo dos próximos meses, com o arrefecimento da bandeira tarifária. A tendência foi sinalizada em cenários apresentados na semana passada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com possibilidade o acionamento da bandeira amarela em dezembro - o que corresponderia a um custo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

GERAÇÃO EM 2026

Os primeiros meses de 2026, por sua vez, devem ser de bandeira verde, sem cobrança adicional. Apesar das perspectivas positivas à frente, as projeções podem ser alteradas. Desde fevereiro deste ano houve piora nas expectativas de chuva.

Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

O ano de 2024 foi encerrado com bandeira tarifária verde na conta de luz, mas, com a piora nas expectativas de chuva, foi acionada em junho a bandeira vermelha patamar 1, seguindo o mesmo nível no mês seguinte. Em agosto, auge do período seco, houve elevação para o patamar 2. Agora, há projeções indicando possibilidade de bandeira verde em janeiro de 2026.

