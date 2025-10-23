Vivo Ventures aporta US$ 2,5 Milhões na 180 Seguros e reforça atuação em serviços financeiros
Investimento na maior insurtech da América Latina, especialista em IA, visa expandir a oferta de seguros da Vivo, que já movimenta R$ 469 milhões
O Vivo Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC growth) da Vivo, anunciou nesta quarta-feira (23 de outubro de 2025) um aporte estratégico de US$ 2,5 milhões na 180 Seguros, tornando-se o mais novo investidor da insurtech que é referência na aplicação de Inteligência Artificial e a maior do setor na América Latina.
O investimento é uma extensão da rodada pre series B da 180 Seguros, anunciada em setembro, e fortalece significativamente a estratégia da Vivo no segmento de serviços financeiros. A insurtech é vista como parceira estratégica para expandir e sofisticar o portfólio de seguros oferecido pela operadora.
A Vivo já possui uma sólida atuação em finanças sob a marca Vivo Pay, oferecendo desde empréstimo pessoal e antecipação de FGTS até consórcios e seguros (celular, eletrônicos e residencial). Este segmento gerou uma receita de R$ 469 milhões nos últimos 12 meses, segundo a divulgação do 2º trimestre de 2025. Com licença SCD desde 2024, a empresa já concedeu mais de R$ 1 bilhão em crédito pessoal desde o final de 2020.
A expectativa é que o aporte na 180 Seguros impulsione a atuação da Vivo, aproveitando as soluções da startup que auxiliam empresas a comercializar seguros de forma integrada à jornada de compra de seus clientes, o chamado embedded insurance.
“A missão do Vivo Ventures é investir em startups que possam ajudar a alavancar a estratégia de diversificação de negócios da Vivo. No caso da 180 Seguros, temos uma grande oportunidade de apoiar a Vivo a avançar ainda mais no segmento de fintech, com novas soluções de seguros que poderão ser oferecidas de forma contextualizada aos clientes”, explica Phillip Trauer, diretor do Vivo Ventures e da Wayra Brasil.
Foco em IA e Embedded Insurance
O uso intensivo de Inteligência Artificial será a chave da parceria. O investimento do Vivo Ventures será direcionado para acelerar os aportes da 180 Seguros em IA, visando sofisticar a oferta, personalizar produtos em larga escala e aprimorar o relacionamento com os clientes.
O cofundador e CEO da 180 Seguros, Mauro Levi D’Ancona, ressaltou o potencial da colaboração. “O investimento do Vivo Ventures e a aproximação com a Vivo são uma grande oportunidade para escalar o modelo de embedded insurance no Brasil, trazendo inovação e velocidade na concepção de novos produtos,” afirmou.
Recentemente, a 180 Seguros lançou um servidor Model Context Protocol (MCP), que representa uma evolução em relação às APIs, permitindo que agentes de IA dos parceiros se conectem diretamente aos agentes da seguradora. Esse modelo permite que um cliente receba uma oferta personalizada em segundos, de forma simples e fluida, ampliando o acesso a seguros para um número maior de pessoas.
Fundada em 2020, a 180 Seguros atua através de parcerias e já captou mais de R$ 270 milhões em rodadas de investimento. A insurtech alcançou em abril deste ano uma Receita Anualizada (ARR) de R$ 384 milhões e mais de um milhão de apólices, sendo reconhecida pela CNBC e Statista como uma das 30 principais insurtechs do mundo em 2025.