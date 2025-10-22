Marina Silva quebra o silêncio e defende "rigor técnico do Ibama" em decisão sobre Foz do Amazonas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, veio a público, nesta quarta-feira (22), defender a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no processo de licenciamento para perfuração de poços de pesquisa na região da Foz do Amazonas. A ministra classificou a decisão como estritamente técnica e essencialmente republicana, durante entrevista a um programa de uma canal público.

"A primeira coisa é que o Ibama deu uma licença técnica, todo o trabalho feito pelos técnicos do Ibama foi com rigor, tanto é que essa licença foi sendo apreciada dentro do Ibama desde que era ainda de uma empresa privada e depois passou para a Petrobras. Esse processo vem desde 2014 e agora se chegou à reta final", afirmou a ministra.

Marina Silva enfatizou que o parecer emitido pelo Ibama, após anos de análise, é uma decisão baseada em critérios científicos e ambientais, rechaçando a possibilidade de interferência política. "É legítimo que as pessoas tenham aspirações, mas em um governo republicano como é o do presidente Lula, a decisão foi uma decisão técnica", disse.

LICENÇA PARA PROSPECÇÃO

A ministra esclareceu que a licença concedida neste momento é exclusivamente para a prospecção, ou seja, a perfuração de poços com o objetivo de verificar a existência e a quantidade de petróleo no local, não tendo ainda caráter exploratório.

Marina Silva ainda destacou que o rigor técnico do Ibama foi fundamental para impor melhorias cruciais ao projeto. Uma das exigências consideradas "fundamental" pela ministra foi a mudança da base de suporte à fauna. “No projeto inicial, a base ficava em Belém, a 800km de onde iria ser feita a prospecção. O Ibama entendeu que era inadmissível porque o tempo de transporte desses animais, dessas espécies, era tão longo que, com certeza, não haveria como garantir salvamento”, disse.

A ministra reiterou a importância do trabalho do órgão ambiental: "Todas as exigências que o Ibama fez eram altamente necessárias, e se não fosse o rigor do Ibama, se fosse numa lógica de deixar passar, de maneira antirrepublicana, teria-se feito uma licença em prejuízo do meio ambiente e dos interesses do Brasil". Apesar de defender a integridade do processo de licenciamento na Margem Equatorial, Marina Silva reforçou a necessidade de o Brasil continuar buscando a redução de sua dependência de combustíveis fósseis a longo prazo.

FOZ DO AMAZONAS

A controvérsia sobre a Foz do Amazonas gira em torno da Margem Equatorial, uma nova fronteira exploratória de petróleo, onde a Petrobras busca iniciar a perfuração de um poço de pesquisa. A principal preocupação ambiental reside na proximidade da área de prospecção com o ecossistema sensível da Foz do Rio Amazonas, incluindo recifes de corais de água doce e a biodiversidade local. A licença concedida, defendida pelo Ibama e pela Ministra Marina Silva como puramente técnica e com todas as salvaguardas ambientais exigidas, autoriza apenas os estudos iniciais para determinar a viabilidade da exploração, e não a exploração comercial propriamente dita.