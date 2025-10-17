Zona Norte de Recife tem seguro de carro até 25% mais caro que a Noroeste
No cenário nacional, o IPSA (Índice de Preço do Seguro Auto) atingiu 5,1%, menor patamar em 12 meses. O IPSM (Índice de Motos) caiu de 9,7% para 9,6%
Em setembro, os moradores da Zona Norte de Recife pagaram 4,5% do valor do carro no seguro auto, enquanto a Zona Noroeste apresentou o menor índice da cidade: 3,6%. A diferença chega a 25%. No seguro de motos, os percentuais variaram de 11,9% (Zona Norte) a 9,7% (Noroeste), segundo o IPSA + IPSM — Índice de Preço do Seguro de Automóvel e Moto, levantamento da TEx – parte da Serasa Experian.
Com uma média de 4,4% para carros e 10% para motos, Recife apresentou valores abaixo da média nacional, mas ainda com disparidades expressivas entre regiões. A Zona Sul ficou em 4,5% (carro) e 10,1% (moto); o Centro em 4,1% e 9,8%; e a Zona Sudoeste em 4,6% e 10,3%.
"Recife exemplifica como a variação nos preços de seguro reflete não só a infraestrutura urbana, mas também padrões de sinistralidade específicos por zona. Essas diferenças afetam diretamente o bolso do consumidor e reforçam a importância da atuação orientada dos corretores", explica Emir Zanatto, Head de Seguros da Serasa Consumidor.
No cenário nacional, o IPSA (Índice de Preço do Seguro Auto) atingiu 5,1%, o menor patamar em 12 meses. O IPSM (Índice de Motos) caiu de 9,7% para 9,6%, mantendo a diferença entre os dois segmentos em 4,5 pontos percentuais.
Outros fatores que influenciam o valor dos seguros:
- Seguros novos seguem mais caros: 6,5% (auto) e 10,2% (moto), contra 4,3% e 7,1% nas renovações com a mesma corretora.
- Jovens entre 18 e 25 anos pagaram os maiores índices: 8,6% no carro e 15,4% na moto.
- Condutores acima de 56 anos tiveram os menores custos: 4,3% (carro) e 6,9% (moto).Homens solteiros lideram os gastos, com 6,5% no seguro de carro e 11,4% no de moto.
- Veículos com 6 a 10 anos de uso chegam a 7,1%, frente a apenas 3,1% para os zero km.
- Carros entre R$ 31 mil e R$ 50 mil concentram os maiores percentuais (8,6%), enquanto os de mais de R$ 150 mil ficam com apenas 3,0%.
“Essas variáveis mostram que o seguro é uma construção baseada em risco real, e não apenas em médias. Apoiar o corretor com informações como essas é o que torna possível levar proteção a mais brasileiros”, conclui Zanatto.
O relatório IPSA + IPSM de setembro de 2025 está disponível para consulta e download.