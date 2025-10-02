Fenabrave revê de 4,4% para 2,6% previsão de crescimento das vendas de veículos no ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Se confirmada a expectativa da entidade, ano terá 2 7 milhões de unidades vendidas de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus

Clique aqui e escute a matéria

A Fenabrave, associação que representa as concessionárias de automóveis, voltou a revisar para baixo as previsões sobre as vendas de veículos zero quilômetro neste ano, apontando efeito da desaceleração do crédito. O prognóstico ao crescimento das vendas de veículos, que começou o ano em 5% e foi revisto para 4 4% em julho - e agora está em 2,6%.

Se confirmada a expectativa da entidade, 2025 vai terminar com 2 7 milhões de unidades vendidas, na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

"O ponto principal é a taxa de juros. Infelizmente, se tivéssemos uma taxa de juros menor, o crescimento seria muito mais agressivo, ultrapassaria até os 5% do início do ano", explicou o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

Ele lembrou que o Banco Central (BC) já deu sinais de que os juros de referência da economia, a Selic, só começarão a cair no ano que vem.

Os dados de setembro revelaram que a comercialização de veículos está crescendo menos de 3% no acumulado desde o início do ano. Na apresentação do balanço, a economista Tereza Fernandez observou que a expansão das concessões de crédito à pessoa física já caiu de 31,4% para 3,8% desde outubro do ano passado.

Assim, pontuou, é possível chegar ao fim de 2025 sem crescimento de crédito. A economista, responsável por traçar as premissas macroeconômicas que subsidiam as previsões da Fenabrave, disse que há preocupação em relação à oferta de financiamento com o avanço da inadimplência e o endividamento das famílias.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

Na comparação com as previsões anunciadas em julho, a expectativa para o crescimento das vendas de carros de passeio e utilitários leves, como picapes e vans, recuou de 5% para 3%. Em relação às vendas de caminhões, segmento bastante afetado pelos juros mais altos, a Fenabrave continua prevendo queda de 7% das vendas. Para os ônibus, a entidade prevê crescimento de 6%, prognóstico que tem sido mantido desde o início do ano.

As novas previsões da associação das concessionárias incluem ainda um crescimento de 15%, para 2,16 milhões de unidades, nas vendas de motos em 2025, mais do que os 10% projetados anteriormente.

