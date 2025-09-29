fechar
Economia | Notícia

Assaí Atacadista fecha temporariamente loja em Jaboatão dos Guararapes

Enquanto a loja de Jaboatão estiver fechada, o Assaí indicou que os consumidores da podem continuar realizando suas compras em outras unidades

Por JC Publicado em 29/09/2025 às 23:38
Assa&iacute; Atacadista
Assaí Atacadista - Divulgação

A unidade do Assaí Atacadista localizada na Avenida General Barreto de Menezes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, passará por um período de fechamento temporário para reformas e melhorias. A loja estará fechada a partir do dia 29 de setembro e tem previsão de reabertura para 27 de novembro deste ano.

O objetivo do fechamento, segundo a companhia, é aprimorar a unidade para oferecer um espaço mais amplo, incluir novos serviços e garantir mais comodidades aos clientes da região.

Outras lojas

Enquanto a loja de Jaboatão estiver fechada para as obras, o Assaí Atacadista indicou que os consumidores da região podem continuar realizando suas compras nas unidades mais próximas, localizadas no Recife:

Assaí Boa Viagem: Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 1818 – Recife/PE.

Assaí Imbiribeira: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.056 - Imbiribeira – Recife/PE.

Os horários de funcionamento dessas unidades são:

Segunda a sábado: 7h às 22h

Domingos: 7h às 20h

Feriados: 7h às 22h

 
 
 

