Assaí Atacadista fecha temporariamente loja em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto a loja de Jaboatão estiver fechada, o Assaí indicou que os consumidores da podem continuar realizando suas compras em outras unidades

Clique aqui e escute a matéria

A unidade do Assaí Atacadista localizada na Avenida General Barreto de Menezes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, passará por um período de fechamento temporário para reformas e melhorias. A loja estará fechada a partir do dia 29 de setembro e tem previsão de reabertura para 27 de novembro deste ano.

O objetivo do fechamento, segundo a companhia, é aprimorar a unidade para oferecer um espaço mais amplo, incluir novos serviços e garantir mais comodidades aos clientes da região.

Outras lojas



Enquanto a loja de Jaboatão estiver fechada para as obras, o Assaí Atacadista indicou que os consumidores da região podem continuar realizando suas compras nas unidades mais próximas, localizadas no Recife:

Assaí Boa Viagem: Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 1818 – Recife/PE.

Assaí Imbiribeira: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.056 - Imbiribeira – Recife/PE.

Os horários de funcionamento dessas unidades são:

Segunda a sábado: 7h às 22h

Domingos: 7h às 20h

Feriados: 7h às 22h