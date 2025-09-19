Araçoiaba lança primeira moeda social do Estado para impulsionar a economia local

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A moeda social busca criar um circulo virtuoso na economia local, garantindo que o dinheiro seja gasto dentro da comunidade, favorecendo o comércio

Araçoiaba, no Grande Recife, lançou a Caiana, a primeira moeda social do Estado. A nova moeda, que tem o mesmo valor do real (1 Caiana = R$ 1), circulará exclusivamente dentro do município, incentivando a população a consumir nos negócios locais credenciados. A iniciativa faz parte do programa Desafios.Gov, que fomenta projetos inovadores com impacto social, com apoio do Governo de Pernambuco e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) e da Fundação de Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).

O objetivo é fortalecer o comércio local e promover a inclusão financeira. A inauguração da primeira agência do Banco Comunitário de Araçoiaba, que funcionará como ponto de troca e oferta de crédito, marcou o pré-lançamento da Caiana.

A moeda social busca criar um circulo virtuoso na economia local, garantindo que o dinheiro seja gasto dentro da comunidade. Os estabelecimentos que aceitarem a Caiana poderão oferecer descontos, estimulando ainda mais as compras. A expectativa é positiva entre os comerciantes.

Tecnologia a serviço do desenvolvimento



Segundo o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Kenys Bonatti, o projeto é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para transformar vidas. "Com esse projeto, o Governo de Pernambuco reforça sua política de inovação voltada à transformação da vida das pessoas, aproximando tecnologia social, inclusão financeira e desenvolvimento econômico", destacou.

Grandes empresas da região, como a Usina São José, também demonstraram interesse em adotar a moeda em suas ações de responsabilidade social e governança (ASG). O presidente do Banco de Araçoiaba, Vitor Hazin, enfatizou que a Caiana vai além de uma simples moeda. "É uma estratégia para fazer o dinheiro circular, valorizando os pequenos negócios, gerando renda e oferecendo crédito popular", concluiu.