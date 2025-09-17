fechar
Economia | Notícia

Aché anuncia expansão de fábrica em Suape com investimento de R$ 267 milhões

O novo investimento do Aché se soma aos R$ 800 milhões já aplicados no Estado, elevando o montante total aportado pela indústria para R$ 1,67 bilhão

Por JC Publicado em 17/09/2025 às 22:25 | Atualizado em 17/09/2025 às 22:30
A expansão, já em andamento, adicionará 13.565 m² à estrutura e permitirá a produção de até 40 milhões de unidades de medicamentos estéreis por ano
A expansão, já em andamento, adicionará 13.565 m² à estrutura e permitirá a produção de até 40 milhões de unidades de medicamentos estéreis por ano - JANAINA PEPEU/ SECOM

A Aché Laboratórios Farmacêuticos anunciou a expansão de sua unidade no Complexo Industrial Portuário de Suape, um projeto que prevê um investimento de R$ 267 milhões. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17), em uma visita da governadora Raquel Lyra à fábrica. A nova etapa da planta tem o potencial de gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos e ampliará a capacidade de produção de medicamentos de alto valor agregado.

O novo investimento do Aché se soma aos R$ 800 milhões já aplicados no Estado, elevando o montante total para R$ 1,67 bilhão. A expansão, já em andamento, adicionará 13.565 m² à estrutura e permitirá a produção de até 40 milhões de unidades de medicamentos estéreis por ano, como injetáveis e colírios, com potencial de exportação para os Estados Unidos e a Europa. A conclusão da obra está prevista para 2026.

Governo destaca políticas de incentivo e crescimento econômico

Durante a visita, a governadora Raquel Lyra ressaltou que a expansão é um resultado direto das parcerias e do ambiente de negócios favorável criado no estado. "Temos buscado espaços fiscais para garantir investimentos concretos, atraindo investidores para assegurar o fechamento de um ciclo virtuoso", afirmou. Ela destacou que essas ações contribuíram para que Pernambuco alcançasse um crescimento de 4,9% no PIB em 2024, o maior dos últimos 15 anos.

A governadora também mencionou obras de infraestrutura, como o Arco Metropolitano, que contribuem para o desenvolvimento econômico. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, e o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, reforçaram a importância do investimento para a economia local. "Esse é um momento para comemorarmos, olhando com alegria para o futuro", disse Cavalcanti.

O presidente do grupo Aché, José Vicente Marino, celebrou o projeto, destacando o impacto do investimento. "Esses são alguns dos exemplos de investimentos feitos pelo Aché que tornam essa fábrica motivo de tanto orgulho para nós pelo desenvolvimento que traz e impacto para tantas vidas, desde os empregos gerados até os pacientes que se beneficiam com os medicamentos produzidos”, afirmou.

O investimento se alinha a um cenário de prosperidade em Pernambuco, que criou mais de 62 mil empregos formais em 2024, tornando-se o segundo maior gerador de postos de trabalho no Nordeste. Desde o início da atual gestão, já foram gerados mais de 136 mil empregos formais.

