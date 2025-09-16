Renan Calheiros pauta no Senado projeto próprio de IR e critica "ritmo lento" da Câmara
Senador critica versão da Câmara por limitar taxa de 'bets' e diz que seu texto, embora similar ao do governo, não vinculará a pauta à anistia
Clique aqui e escute a matéria
Em uma manobra política para acelerar a tramitação da reforma do Imposto de Renda, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), anunciou que pautará um projeto próprio sobre o tema na Casa, criticando o "ritmo lento" das discussões na Câmara dos Deputados.
Renan Calheiros fez questão de desvincular sua ação de qualquer pedido do governo. "Não é uma iniciativa do governo, é uma iniciativa do Senado", declarou, afirmando que não conversou com a equipe econômica sobre o tema.
O senador assumirá a relatoria de um projeto que já tramitava na comissão (PL 1952/2019) e apresentará um novo relatório na próxima semana.
Texto será mais duro que o da Câmara
Embora pretenda manter os pontos principais defendidos pelo governo, como a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais, Renan sinalizou que sua versão será mais dura na arrecadação do que o texto que vem sendo negociado na Câmara, sob a relatoria de Arthur Lira (PP-AL).
"Vamos levar em consideração fontes definidas pelo governo. Não exatamente vai ser igual, não vamos limitar a tributação de fundos isentos, não vamos proibir taxação de lucros ao exterior, não vamos proibir a elevação da alíquota das bets, como o relator da Câmara está tentando fazer", afirmou Renan, em uma crítica direta ao texto de Lira.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Recado contra a anistia
Renan Calheiros também usou a manobra para separar a pauta econômica da crise política paralisada pela oposição. "Não queremos vincular a apreciação do projeto à blindagem de parlamentar e à anistia", disse o senador.
Ele também se declarou frontalmente contrário ao projeto de anistia para os condenados pelo 8 de Janeiro: "Primeiro, é inconstitucional. Segundo, é um precedente inominável", concluiu.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />