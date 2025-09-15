Endividamento no Recife aumenta em agosto com 5 mil famílias a mais na inadimplência
O levantamento, que é um recorte local da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, mostra que o cartão de crédito é o principal vilão
O endividamento no Recife se manteve em patamar elevado em agosto de 2025, com 80% das famílias com algum tipo de dívida, o que representa mais de 423 mil lares. O número, no entanto, é quase o mesmo de julho (80,4%), mas a pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) aponta que a inadimplência aumentou no mês, com mais 5 mil famílias entrando no grupo dos devedores.
O levantamento, que é um recorte local da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), mostra que o cartão de crédito é o principal vilão do endividamento, presente em 91,2% das famílias recifenses que têm dívidas. Outros meios de endividamento citados na pesquisa são os carnês (28,3%) e o financiamento de veículos (7,1%).
Com o crescimento de 4% em agosto, o número de famílias com contas em atraso chegou a 26%, ou cerca de 137 mil famílias. O tempo médio de atraso é de 62 dias, o que aponta uma dificuldade prolongada para as famílias quitarem as pendências financeiras. Dentro deste grupo, 14,2% afirmam não ter condições de pagar as dívidas atrasadas.
PRESSÃO SOBRE A RENDA
De acordo com o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, esse aumento na inadimplência é um sinal de pressão sobre a renda das famílias. “O nível de endividamento permanece elevado e estável, mas a inadimplência voltou a crescer em agosto, com avanço de 4% no Recife. Esse movimento indica que uma parcela significativa das famílias enfrenta dificuldades para cumprir seus compromissos financeiros. A tendência não se restringe ao cenário local, no Brasil, a alta de 1,2% levou a taxa de inadimplência ao maior patamar desde o início da série histórica, em 2010”, afirmou.
A pesquisa também revela que, em média, quase um terço da renda das famílias (29,2%) está comprometida com o pagamento de dívidas mensais, e quase um terço delas está endividada por mais de um ano. Para o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, esse cenário afeta diretamente o comércio e os serviços locais.
“O orçamento das famílias recifenses continua pressionado pelo endividamento. Quando uma parte significativa da renda é direcionada ao pagamento de dívidas, sobra menos espaço para o consumo no comércio e nos serviços. Na Fecomércio-PE, monitoramos esses números para antecipar tendências e apoiar o setor produtivo”, destacou Peixoto.
