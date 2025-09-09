Sudene lança plataforma de dados para fortalecer o Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) lançou nesta terça-feira (9) o Data Nordeste, um novo portal que centraliza informações estratégicas sobre a região. O ambiente digital foi criado para ser uma ferramenta essencial para gestores, empresários, pesquisadores e cidadãos, oferecendo acesso simplificado a uma vasta gama de indicadores sociais, econômicos e ambientais. A plataforma pode ser acessada através do site oficial da Sudene.

O portal, que reúne dados antes dispersos e de difícil acesso, é um passo estratégico para impulsionar o desenvolvimento regional, segundo o superintendente Francisco Alexandre. "Informação é essencial para a tomada de decisão, para a produção de políticas públicas, para as decisões empresariais. Esse portal ajuda a fazer isso", afirmou.

Inteligência de dados para tomada de decisões



O Data Nordeste oferece dados de saúde, educação, economia, renda e meio ambiente, com recortes territoriais específicos para o Semiárido, o bioma Caatinga e a área de atuação da Sudene. A plataforma foi desenvolvida com o apoio técnico do Observatório da Caatinga e Desertificação da UFCG e do IBGE, em um esforço de colaboração entre instituições.

Durante o evento de lançamento, o pesquisador e empreendedor Ricardo Cappra, especialista em cultura analítica, destacou que a plataforma democratiza o acesso à informação e instrumentaliza uma sociedade orientada por evidências. Ele ressaltou que, apesar dos avanços tecnológicos, mais de 70% das decisões de negócios ainda não são baseadas em dados, mas em percepções, o que aumenta o risco de distorções.

Funcionalidades e parcerias



O portal oferece recursos interativos, como painéis de dados (dashboards) com navegação intuitiva, boletins temáticos, datastories (narrativas visuais que combinam estatísticas e gráficos interativos) e aplicações georreferenciadas como o SigMapas. O objetivo é traduzir estatísticas complexas em conhecimento acessível.

A geógrafa Ludmilla Calado, da equipe responsável pelo portal, destacou a segurança técnica da plataforma, que é fruto de parcerias com o IBGE e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). “É um ambiente inovador, dinâmico e integrado, pensado para transformar estatísticas em conhecimento acessível e estratégico”, afirmou.

O presidente do IBGE, Márcio Pochmann, e o professor John Cunha, da UFCG, reforçaram a importância da iniciativa para a formulação de políticas públicas mais assertivas. Pochmann afirmou que a plataforma permite que os brasileiros conheçam melhor o próprio território, reforçando a soberania nacional sobre a produção estatística. Já Cunha ressaltou o papel da universidade pública em um projeto que une diferentes públicos em torno do futuro do Nordeste.