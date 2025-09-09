Sudene lança Data Nordeste, plataforma que reúne indicadores sobre a região

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ambiente digital reúne dados sociais, econômicos e ambientais para apoiar decisões e promover transparência junto a gestores, empresários e cidadãos

Quem precisa de informações confiáveis para planejar políticas públicas, atrair investimentos ou desenvolver pesquisas agora conta com uma nova ferramenta: o Data Nordeste. Lançado nesta terça-feira (9) pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o portal reúne em um só espaço indicadores sociais, econômicos e ambientais que antes estavam espalhados por diferentes bases de dados.

Disponível no site da Sudene (www.gov.br/sudene), a plataforma oferece estatísticas sobre saúde, educação, renda, economia e meio ambiente, com a possibilidade de fazer recortes específicos do Semiárido, do bioma Caatinga e de toda a área de atuação da autarquia.

Como funciona

A proposta é transformar números em conhecimento útil para diferentes públicos. Empresários podem consultar dados sobre infraestrutura e mercado; gestores públicos, acessar mapas interativos e séries históricas para embasar políticas; e pesquisadores, encontrar informações organizadas para análises acadêmicas e científicas.

Entre os recursos, estão painéis de dados em dashboards interativos, boletins temáticos sobre indicadores regionais, narrativas visuais que combinam mapas e gráficos (datastories) e aplicações georreferenciadas, como o SigMapas e o Observatório da Caatinga e Desertificação (OCA).

“O portal ajuda a transformar informação em decisão. É útil tanto para governos quanto para empresas”, afirma o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre.

Transparência e credibilidade

A construção do Data Nordeste contou com parcerias técnicas do IBGE, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), da Federação das Indústrias da Paraíba e da Associação Nordeste Forte.

Segundo a geógrafa Ludmilla Calado, da Sudene, esse trabalho conjunto garante a confiabilidade das informações. “É um ambiente inovador, pensado para transformar estatísticas em conhecimento acessível e estratégico”, explica, destacando que a plataforma foi criada e entrou no ar em um curto intervalo de 8 meses.

O presidente do IBGE, Márcio Pochmann, analisa o impacto do portal na formulação de políticas públicas. “Plataformas como essa ampliam o acesso a dados estruturados e ajudam a antecipar problemas em vez de apenas reagir a eles”, diz.

Pensamento analítico como antídoto à paralisia decisória

O cientista de dados Ricardo Cappra destacou que a iniciativa amplia a transparÃªncia e aproxima o conhecimento da sociedade - Adriana Guarda/JC

Na palestra magna que abriu o lançamento, o cientista de dados Ricardo Cappra, defendeu que o Data Nordeste é uma ferramenta estratégica para enfrentar a chamada "era da paralisia decisória” — fenômeno em que a conexão ininterrupta e a avalanche de informações acabam travando a capacidade de decidir.

Segundo ele, num intervalo de apenas três décadas, o mundo passou por profundas transformações digitais, o que exige das pessoas e organizações novas competências. “O pensamento analítico, aliado ao pensamento criativo, é hoje uma das habilidades mais valorizadas pelo mercado”, afirma.

Fundador do Cappra Institute for Data Science, com sede nos Estados Unidos e laboratórios no Brasil e na Europa, Cappra tem se dedicado ao estudo do impacto dos dados na sociedade e nos negócios.

Seus métodos já foram aplicados em grandes organizações e até pelo governo norte-americano. Para ele, é urgente “expandir o movimento de educação analítica para todos os públicos”, de forma a preparar cidadãos, gestores e empresas para lidar com decisões cada vez mais complexas em um cenário de hiperinformação.

Sociedade orientada por dados

Durante o lançamento, Cappra também lembrou que mais de 70% das decisões de negócios ainda são tomadas com base em percepções, não em evidências, o que aumenta riscos de distorções.

“Quando a narrativa pesa mais que os dados, há manipulação da realidade. Mas quando os números se sobrepõem sem contexto, também se perde a compreensão do que está em jogo”, observau. Para ele, o Data Nordeste contribui para democratizar informações e fortalecer uma sociedade guiada por evidências.

O professor John Cunha, da UFCG e coordenador do OCA, reforçou o papel da universidade pública no desenvolvimento da plataforma. "O Data Nordeste oferece diagnósticos eficientes, empodera gestores e fortalece a transparência em um momento em que a verdade nem sempre está evidente”, dz.

O evento reuniu representantes de órgãos públicos, do setor produtivo e da academia, que destacaram o potencial da ferramenta para apoiar decisões e promover o desenvolvimento regional.

Próximos passos do Data Nordeste

Dados sobre o Nordeste e os estados da região podem ser acessados no Data Nordeste - Reprodução/Data Nordeste

Na apresentação, a geógrafa Ludmilla Calado destacou que o Data Nordeste seguirá em expansão já no segundo ciclo, previsto para o semestre de 2025. Entre as novidades estão novos painéis de dados, que vão incluir informações sobre exportação e importação, instrumentos da Sudene, energias renováveis e meio ambiente. Também serão lançados boletins temáticos com foco em primeira infância, violência, população negra e direitos humanos.

A plataforma vai ganhar ainda novos datastories, trazendo análises sobre pesquisa agrícola municipal, dados do Caged e indicadores do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). Outro avanço será no campo das soluções geográficas, com ferramentas aprimoradas para análise territorial.

O plano inclui também um hub de inovação, que vai investir no aprimoramento de ferramentas, integração com inteligência artificial e melhorias na experiência do usuário. Para sustentar esse crescimento, a Sudene aposta no reforço da equipe técnica, em novas parcerias institucionais e em programas de capacitação.

O Data Nordeste chega como uma ferramenta estratégica para apoiar decisões em uma região de contrastes: ao mesmo tempo rica em potencial produtivo e biodiversidade, mas que convive com fortes desigualdades sociais. Ao organizar dados de forma acessível, o portal amplia a capacidade de governos, pesquisadores e empresas de planejar políticas, investimentos e ações que respondam às demandas reais do território.