fechar
Economia | Notícia

Lideranças da publicidade em Pernambuco se reúnem nesta quarta (10) para debater o futuro do mercado

Fórum da Propaganda, promovido pelo Sinapro-PE e Abap-PE, busca alinhar pautas e definir ações conjuntas para o fortalecimento do setor no estado

Por JC Publicado em 09/09/2025 às 16:49
Fórum da Propaganda de Pernambuco será realizado no próximo dia 10 de setembro
Fórum da Propaganda de Pernambuco será realizado no próximo dia 10 de setembro - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Os sócios e diretores das principais agências de publicidade de Pernambuco se reúnem nesta quarta-feira (10), a partir das 9h, para a primeira edição de 2025 do Fórum da Propaganda. O encontro, realizado no Hotel Transamérica Prestige, no Recife, é um evento estratégico para debater os rumos e os desafios do mercado publicitário local.

O fórum, que existe há mais de 20 anos, é uma iniciativa conjunta do Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE) e da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-PE). O evento é restrito aos associados das duas entidades.

Leia Também

A pauta do encontro inclui a apresentação de temas que estão sendo discutidos no cenário nacional da propaganda, o balanço de ações já realizadas pelas entidades em Pernambuco e, principalmente, o levantamento de novas demandas e estratégias para a atuação conjunta das agências no estado.

"O Fórum é um ativo fundamental para o nosso segmento", destaca Lelê Carvalho, presidente do Sinapro-PE. "É um espaço onde conseguimos alinhar pautas, pensar estratégias e agir coletivamente em benefício de todos os associados", completa.

A expectativa é que a reunião defina novas diretrizes e ações colaborativas para garantir a competitividade, a inovação e a representatividade do setor de propaganda de Pernambuco no cenário nacional.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Governo de PE diz que TCE não encontrou falhas em contrato de publicidade; Corte de Contas não confirma oficialmente
Auditoria

Governo de PE diz que TCE não encontrou falhas em contrato de publicidade; Corte de Contas não confirma oficialmente
STF mantém contrato de publicidade do Governo de Pernambuco e pode esvaziar CPI da oposição
GOVERNO

STF mantém contrato de publicidade do Governo de Pernambuco e pode esvaziar CPI da oposição

Compartilhe

Tags