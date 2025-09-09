Lideranças da publicidade em Pernambuco se reúnem nesta quarta (10) para debater o futuro do mercado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fórum da Propaganda, promovido pelo Sinapro-PE e Abap-PE, busca alinhar pautas e definir ações conjuntas para o fortalecimento do setor no estado

Os sócios e diretores das principais agências de publicidade de Pernambuco se reúnem nesta quarta-feira (10), a partir das 9h, para a primeira edição de 2025 do Fórum da Propaganda. O encontro, realizado no Hotel Transamérica Prestige, no Recife, é um evento estratégico para debater os rumos e os desafios do mercado publicitário local.

O fórum, que existe há mais de 20 anos, é uma iniciativa conjunta do Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE) e da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-PE). O evento é restrito aos associados das duas entidades.

A pauta do encontro inclui a apresentação de temas que estão sendo discutidos no cenário nacional da propaganda, o balanço de ações já realizadas pelas entidades em Pernambuco e, principalmente, o levantamento de novas demandas e estratégias para a atuação conjunta das agências no estado.

"O Fórum é um ativo fundamental para o nosso segmento", destaca Lelê Carvalho, presidente do Sinapro-PE. "É um espaço onde conseguimos alinhar pautas, pensar estratégias e agir coletivamente em benefício de todos os associados", completa.

A expectativa é que a reunião defina novas diretrizes e ações colaborativas para garantir a competitividade, a inovação e a representatividade do setor de propaganda de Pernambuco no cenário nacional.

