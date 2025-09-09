Apple lança iPhone 17 e a sua versão mais fina: veja preços no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O iPhone 17 vem equipado com o novo Ceramic Shield 2, que a Apple garante ser três vezes mais resistente a arranhões que a geração anterior

Clique aqui e escute a matéria

A Apple anunciou, nesta terça-feira (9), o lançamento do iPhone 17, destacando-o como um grande avanço em fotografia e durabilidade. A principal novidade é o iPhone Air, uma versão ultrafina com apenas 5,6 mm de espessura. O novo smartphone chega com um sistema de câmeras de 48MP, uma tela aprimorada e o novo chip A19, prometendo desempenho e longevidade superiores.

O grande destaque é a nova câmera frontal "Centre Stage", com um sensor quadrado que oferece um campo de visão mais amplo e maior resolução, até 18MP para fotos. A tecnologia utiliza inteligência artificial para enquadrar automaticamente pessoas em fotos e vídeos em grupo, e permite a gravação simultânea com as câmeras frontal e traseira.

Mais resistência e melhor performance



O iPhone 17 vem equipado com o novo Ceramic Shield 2, que a Apple garante ser três vezes mais resistente a arranhões que a geração anterior e com reflexos reduzidos. A tela Super Retina XDR de 6,3 polegadas com tecnologia ProMotion oferece rolagem mais fluida e brilho aprimorado, atingindo 3000 nits, o mais alto já visto em um iPhone.

Alimentado pelo novo chip A19, construído em tecnologia de 3 nanômetros, o dispositivo promete um aumento significativo na velocidade e na eficiência energética. A bateria agora oferece até 30 horas de reprodução de vídeo, oito horas a mais que a geração anterior, e o carregamento rápido permite atingir 50% de carga em apenas 20 minutos com um adaptador de alta potência.

O iPhone 17 estará disponível em cinco cores — preto, lavanda, azul névoa, sálvia e branco —, com opções de armazenamento de 256GB e 512GB, o dobro do modelo de entrada anterior. A pré-venda começa no dia 16 de setembro no Brasil.

"O iPhone 17 é uma grande atualização com recursos poderosos que tornam o iPhone ainda mais útil no dia a dia", disse Kaiann Drance, vice-presidente de Marketing de Produto Mundial de iPhone da Apple. "É uma escolha fantástica para clientes que buscam os recursos mais recentes e a confiança de saber que seu iPhone foi construído para durar."

IPHONE ULTRAFINO

O iPhone Air, por sua vez, foi apresentado como o mais fino já fabricado pela empresa. Com apenas 5,6mm de espessura, o aparelho possui um design revolucionário em titânio e conta com a proteção do Ceramic Shield 2 na parte frontal e traseira, o que o torna mais durável do que qualquer iPhone anterior. O dispositivo é equipado com os chips A19 Pro, N1 e C1X, oferecendo desempenho de nível profissional e uma eficiência energética que garante bateria para o dia todo.

O novo modelo traz uma câmera principal de 48MP com quatro opções de lentes equivalentes e a inovadora câmera frontal "Centre Stage", de 18MP. A tela Super Retina XDR de 6,5 polegadas com tecnologia ProMotion de 120Hz garante fluidez e um brilho que chega a 3000 nits. O iPhone Air estará disponível nas cores preto espacial, branco nuvem, dourado claro e azul céu.

iPhone Air - DIVULGAÇÃO

PROMAX

O iPhone 17 Pro Max traz o chip A19 Pro, considerado o mais potente e eficiente já feito para um iPhone, impulsionando sistemas de câmera avançados, jogos de última geração e as novas funcionalidades de inteligência artificial da Apple.

O novo aparelho possui uma estrutura única em alumínio, com uma câmara de vapor para melhor dissipação de calor, garantindo alto desempenho sem superaquecimento. A durabilidade também foi aprimorada com o Ceramic Shield 2, que agora protege tanto a frente quanto a traseira, oferecendo três vezes mais resistência a arranhões e quatro vezes mais resistência a rachaduras na parte de trás.

Sistema de câmeras para criadores de conteúdo



O iPhone 17 Pro Max conta com três câmeras de 48MP — Principal, Ultra Grande Angular e uma nova teleobjetiva — que, juntas, simulam o equivalente a oito lentes. Pela primeira vez em um iPhone, o zoom óptico de qualidade chega a 8x. A nova câmera frontal "Centre Stage", de 18MP, utiliza inteligência artificial para enquadrar automaticamente os usuários em fotos e vídeos, ideal para selfies e videochamadas em grupo.

Para os profissionais, o iPhone 17 Pro Max introduz recursos de vídeo como ProRes RAW, Apple Log 2 e genlock, que permitem sincronizar múltiplas câmeras, facilitando produções de alto nível. Além disso, a nova arquitetura do chip A19 Pro oferece um desempenho 40% melhor, perfeito para edição de vídeo e jogos AAA. O modelo também oferece a maior duração de bateria já vista em um iPhone.

O novo iPhone 17 Pro Max estará disponível nas cores azul profundo, laranja cósmico e prateado.

PREÇOS NO BRASIL

O iPhone 17 será o modelo mais acessível, com valores no Brasil a partir de R$ 7.999. O iPhone Air, que se destaca por ser o mais fino já produzido pela Apple, terá preço inicial de R$ 10.499. Já o topo de linha iPhone 17 Pro parte de R$ 11.499.

A Apple também divulgou os valores no Brasil de acordo com a capacidade de armazenamento. O iPhone 17 começa em R$ 7.999 na versão de 256 GB e chega a R$ 9.499 na opção de 512 GB. O iPhone Air parte de R$ 10.499 (256 GB) e pode chegar a R$ 13.499 na configuração de 1 TB.