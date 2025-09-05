Prêmio especial da Lotofácil chega a R$ 220 milhões. Saiba como participar
As apostas podem ser feitas até às 18h do sábado (6) e o sorteio acontece às 20h do mesmo dia. A aposta mais simples custa R$ 3,50
Neste sábado, às 20h, acontece o sorteio do prêmio da Lotofácil da Independência, de aproximadamente R$ 220 milhões.
As apostas podem ser feitas até às 18h de amanhã, para participar é só marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis. Também é possível usar a opção “Surpresinha”, que o sistema escolhe os números para o apostador.
O prêmio não pode ser acumulado, então caso não haja apostas premiadas com 15 números, o valor será dividido entre os que acertaram 14 números, e assim por diante até 11 dezenas.
No ano passado, 86 apostas acertaram o prêmio principal, cada uma levou cerca de R$ 2.354.726.
Apostas
A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e a mais cara custa R$ 54,2 mil. São elas:
- 15 dezenas: R$ 3,50
- 16 dezenas: R$ 56,00
- 17 dezenas: R$ 476,00
- 18 dezenas: R$ 2.856,00
- 19 dezenas: R$ 13.566,00
- 20 dezenas: R$ 54.264,00
Apostas em grupo
A Lotofácil tem um bolão para quem quer fazer apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa é de R$ 14, e as cotas de cada um dos participantes devem custar a partir de R$ 4,50.
As apostas podem ser feitas pelas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa.
