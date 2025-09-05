fechar
Economia | Notícia

Prêmio especial da Lotofácil chega a R$ 220 milhões. Saiba como participar

As apostas podem ser feitas até às 18h do sábado (6) e o sorteio acontece às 20h do mesmo dia. A aposta mais simples custa R$ 3,50

Por Anaís Coelho Publicado em 05/09/2025 às 15:07
Imagem da Lotofácil
Imagem da Lotofácil - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado, às 20h, acontece o sorteio do prêmio da Lotofácil da Independência, de aproximadamente R$ 220 milhões.

As apostas podem ser feitas até às 18h de amanhã, para participar é só marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis. Também é possível usar a opção “Surpresinha”, que o sistema escolhe os números para o apostador.

O prêmio não pode ser acumulado, então caso não haja apostas premiadas com 15 números, o valor será dividido entre os que acertaram 14 números, e assim por diante até 11 dezenas.

No ano passado, 86 apostas acertaram o prêmio principal, cada uma levou cerca de R$ 2.354.726.

Apostas

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e a mais cara custa R$ 54,2 mil. São elas:

  • 15 dezenas: R$ 3,50
  • 16 dezenas: R$ 56,00
  • 17 dezenas: R$ 476,00
  • 18 dezenas: R$ 2.856,00
  • 19 dezenas: R$ 13.566,00
  • 20 dezenas: R$ 54.264,00

Leia Também

Apostas em grupo

A Lotofácil tem um bolão para quem quer fazer apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa é de R$ 14, e as cotas de cada um dos participantes devem custar a partir de R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas pelas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Jogos de hoje (04/09/25): Com Brasil x Chile, veja tabela do futebol, onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (04/09/25): Com Brasil x Chile, veja tabela do futebol, onde assistir e horários
Raphael Guerra, colunista do JC, é finalista do II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário
RECONHECIMENTO

Raphael Guerra, colunista do JC, é finalista do II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

Compartilhe

Tags