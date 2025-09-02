Pernambuco lança programa Ponte Tech para levar tecnologia aos maiores mercados do País
Programa do governo, em parceria com o Porto Digital, quer conectar empresas locais aos maiores polos econômicos e de inovação do País
Pernambuco quer ampliar a presença de suas empresas de tecnologia nos maiores polos econômicos do país. Para isso, o governo estadual lançou na quinta-feira (28) o Ponte Tech, programa que vai preparar negócios locais para conquistar novos mercados e clientes em regiões estratégicas como o Sudeste. A iniciativa vai contar com investimento de R$ 1,6 milhão.
A iniciativa, promovida por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) em parceria com o Porto Digital, foi apresentada durante o evento REC’n’Play, que se encerrou no dia 30 de agosto, em Caruaru.
Atender as demandas do mercados
A proposta é aproximar o ecossistema de inovação do estado das demandas do mercado nacional, com foco especial no Sudeste, maior polo econômico do país. A estratégia inclui a preparação e participação de empresas locais em feiras setoriais e missões empresariais, ampliando a captação de clientes, atraindo investimentos e consolidando Pernambuco como um hub de inovação.
“Com o Ponte Tech, Pernambuco reforça sua vocação como polo de inovação e sua capacidade de integrar tradição e tecnologia, ampliando as oportunidades de desenvolvimento econômico e social”, diz a diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira. “A Adepe e o Porto Digital entram juntas no circuito para inserir a inovação no dia a dia das empresas, oferecendo soluções criadas por startups pernambucanas”, completa.
O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, destacou o papel do programa para conectar Pernambuco aos maiores centros econômicos do país. “Nossas empresas já desenvolvem soluções de classe mundial. Agora, com o Ponte Tech, vamos construir uma ponte de negócios para acelerar essa competência e gerar mais receita para quem produz inovação aqui”, afirmau.
O Ponte Tech será estruturado em três frentes principais. A primeira é a intermediação de negócios, que conecta grandes empresas nacionais e internacionais a companhias pernambucanas de tecnologia, atuando como uma ponte entre demanda e oferta.
Para além das fronteiras
A segunda frente é a articulação no Sudeste, com presença em São Paulo e outros estados da região, ampliando oportunidades comerciais para as empresas locais. Por fim, o programa prevê a participação em feiras, com a organização de missões empresariais, estandes coletivos e preparação das empresas para atuar de forma competitiva nos principais eventos do setor.
A fase inicial inclui o mapeamento e seleção de empresas interessadas em expandir seus negócios, além de articulações com instituições como Facepe, Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) e Secretaria Estadual de Tecnologia e Inovação (Secti).
Como se inscrever
Empresas de tecnologia interessadas em participar do programa podem se inscrever pelo link: https://tinyurl.com/pontetech