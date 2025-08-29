Serra Talhada recebe seminário para discutir desenvolvimento do Semiárido pernambucano
Crea-PE promove, no dia 4 de setembro, seminário gratuito em Serra Talhada para debater logística, energia, educação e agricultura no Semiárido
O Semiárido pernambucano tem potencial para impulsionar o desenvolvimento do Nordeste. É com esse olhar que o Crea-PE promove, pela primeira vez em Serra Talhada, no Sertão, o seminário “Desenvolvimento do Semiárido Pernambucano – Áreas Estratégicas”, no dia 4 de setembro, no auditório do Senac. O encontro é gratuito e reunirá especialistas, representantes do setor público e privado e a comunidade acadêmica para discutir temas estratégicos, como logística, desenvolvimento sustentável, energias renováveis e educação.
A iniciativa é do Comitê Tecnológico Permanente (CTP) do Crea-PE e marca a interiorização das ações do Conselho. “O Crea vem discutindo a interiorização do desenvolvimento pernambucano. Sai dos limites do Recife e da RMR e leva o Conselho para o interior. O desafio é ampliar o crescimento estadual, agregando e discutindo projetos que levam emprego, desenvolvimento e receita para os municípios”, destaca o presidente do Crea-PE, Adriano Lucena.
Logística e agricultura
A programação começa às 8h, com a palestra “Os impactos da duplicação da Rodovia BR-232 e da Ferrovia Transnordestina na economia do Agreste e do Sertão”, ministrada por Amanda Aires, secretária executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos de Pernambuco, e pelo ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral.
“Vamos tratar dos efeitos positivos da duplicação da BR-232 e das oportunidades geradas pela Transnordestina, destacando o quanto a ampliação da rede logística aproxima o estado e promove crescimento econômico”, adianta Amanda Aires.
Na sequência, o engenheiro agrônomo e consultor estratégico Aloísio Sotero comanda a palestra “Desafio das novas fronteiras agrícolas em Pernambuco”, com foco nas possibilidades de negócios para o setor. “Minha fala abordará as oportunidades agrícolas que podem ser exploradas. O foco não é a produção, mas os caminhos que o negócio pode percorrer. Não existe nada, do ponto de vista prático, que não se transforme em negócio”, afirma Sotero.
Energias renováveis e educação
Após o intervalo para o almoço, o consultor e empresário Everaldo Feitosa, ex-diretor do Centro Brasileiro de Energia Eólica (CBEE), apresenta a palestra online “O papel das energias renováveis na matriz energética regional”.
“A palestra abordará a importância do Semiárido para a geração de energia eólica e solar. O Nordeste tem o maior potencial para as duas fontes de energia (solar e eólica)”, pontua Feitosa, lembrando que a constância dos ventos e a alta incidência solar colocam a região em destaque mundial — perdendo apenas para a Arábia Saudita, no caso da energia solar.
O encerramento fica por conta do reitor da UFPE, Alfredo Gomes, com a palestra “A presença das escolas de Engenharia, Agronomia e Geociências no Semiárido”, abordando o papel da educação e da qualificação profissional no desenvolvimento regional.
“Serra Talhada é uma cidade que vem num ritmo de crescimento importante ao longo dos últimos 20 anos, com grandes empresas que respiram engenharia. Nesse debate a gente também precisa mostrar para a academia que formar pessoas é importante, porque vai além da formação acadêmica. Uma instituição de ensino traz uma dinâmica econômica muito forte para o local”, ressalta Geraldo Eugênio, coordenador técnico do seminário e integrante do CTP.
Serviço
Seminário “Desenvolvimento do Semiárido Pernambucano – Áreas Estratégicas”
04 de setembro (quinta-feira)
Senac Serra Talhada – Avenida Waldemar Ignácio de Oliveira, 325 - Bom Jesus
8h às 18h
Inscrições gratuitas: https://forms.gle/WqAZe8auGrKQqAzc8