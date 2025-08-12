Nova rodada do "Ouvir para Mudar" une balanço de entregas e definição de prioridades para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governo de Pernambuco inicia nova escuta popular para definir prioridades de 2026 e apresenta balanço de obras e investimentos recordes

O Governo de Pernambuco inicia nesta quinta-feira (14) uma nova etapa do Ouvir para Mudar, programa de escuta popular criado para aproximar a gestão estadual das necessidades da população e definir, de forma participativa, as prioridades de investimento. Desta vez, a iniciativa vai além da coleta de propostas. A equipe da governadora Raquel Lyra vai prestar contas sobre o que já foi feito a partir da primeira rodada, realizada em 2023.

A jornada começa por Petrolina, no Sertão do São Francisco, e Ouricuri, no Sertão do Araripe. Na sexta-feira (15), será a vez de Salgueiro, no Sertão Central, e Floresta, no Sertão de Itaparica. Ao longo do mês de agosto, as plenárias passarão pelas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado, com votação aberta também pela plataforma ouvirparamudar.pe.gov.br.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o secretário estadual de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques Santos, destacou que o momento é de “prestar contas e atualizar o diálogo com a população”, desta vez com foco direto no orçamento do próximo ano.

“Em 2023, fizemos uma escuta qualificada que serviu de base para o Plano Plurianual 2024-2027. Agora, no segundo ano desse PPA, é hora de mostrar o que foi concluído, o que está em execução e o que será anunciado pela governadora. Ao mesmo tempo, abrimos uma nova escuta para que a população participe ativamente da definição das prioridades para 2026”, explicou.

Investimento recorde



A governadora Raquel Lyra participa de plenÃ¡ria do Ouvir para Mudar, reforÃ§ando o compromisso de ouvir e prestar contas Ã populaÃ§Ã£o - DivulgaÃ§Ã£o

Segundo Fabrício, o volume de investimentos alcançado nos dois primeiros anos da gestão já é histórico. “No ano passado, investimos mais de R$ 3 bilhões em inversões financeiras. Este ano, devemos chegar a cerca de R$ 5 bilhões, algo nunca visto em Pernambuco. Isso traduz o número e a relevância das entregas”, afirmou.

Entre os exemplos citados pelo secretário estão a climatização de metade das escolas da rede estadual — com a meta de chegar a 100% até 2026 —, a construção de cinco novos hospitais, a recuperação de estradas e rodovias e obras de saneamento e abastecimento de água.

No Sertão do São Francisco, região por onde o programa começa, foram restaurados trechos de rodovias como a PE-499 (30 km até Terra Nova), PE-633, PE-638 (18 km) e PE-654. Também houve recuperação de quadras poliesportivas e investimentos no abastecimento de água. Em Petrolina, por exemplo, foi entregue uma nova Estação de Tratamento, com capacidade para 400 litros por segundo, beneficiando mais de 300 mil pessoas, em um investimento de quase R$ 20 milhões.

Retorno inédito às comunidades



Um diferencial desta edição é o retorno às comunidades para mostrar resultados — algo incomum em processos de escuta popular. “Muitas vezes, o Estado constrói o PPA e não volta para fazer o balanço. A governadora tem isso como algo muito forte e norteador: ouvir, devolver o que foi feito e garantir a participação ativa do cidadão”, disse Fabrício.

Ele lembrou que, nos últimos 12 meses, de agosto do ano passado a julho deste ano, foram investidos mais de R$ 4 bilhões, e a expectativa é fechar 2025 com R$ 5 bilhões aplicados. “Ainda há muito a entregar, e a governadora fará anúncios importantes nessa nova rodada, que vai percorrer todo o Estado”, adiantou.

Escuta com viabilidade garantida



Fabrício fez questão de diferenciar o modelo atual de experiências passadas de orçamento participativo. “No passado, muitas propostas acabavam não sendo executadas, e isso desmobilizava a população. Desta vez, a escuta está vinculada a programas estruturados, com contratos assinados ou em condições de execução. Isso garante que as prioridades definidas tenham viabilidade real”, afirmou.

A plataforma online, que já está no ar, permite que qualquer cidadão a partir de 16 anos, com CPF regularizado, vote nas propostas de sua região até o fim de agosto.

Moradores participam ativamente das plenÃ?Â¡rias do Ouvir para Mudar, contribuindo para definir as prioridades de investimento no Estado - DivulgaÃ?Â§Ã?Â£o

Grandes obras e novos recursos



Além das demandas regionais, a nova rodada do Ouvir para Mudar também prepara o terreno para obras estruturantes. O secretário destacou duas como prioritárias: o Arco Metropolitano — cujo primeiro trecho, ligando a BR-101 à BR-232, deve ser entregue até o fim de 2026 — e a BR-104, que teve um impasse de mais de uma década resolvido com aporte estadual de R$ 150 milhões.

Para viabilizar parte desses projetos, o governo aguarda a votação na Assembleia Legislativa de um empréstimo de R$ 1,5 bilhão. “Esses recursos são essenciais para obras como o Arco e para ampliar a duplicação da BR-232, além de fortalecer o programa Água de Pernambuco”, disse.

Na educação, os investimentos em infraestrutura escolar saltaram de cerca de R$ 100 milhões por ano até 2022 para R$ 600 milhões em 2023, R$ 700 milhões em 2024 e previsão de ultrapassar R$ 1 bilhão em 2025 e 2026.

Fabrício concluiu que o objetivo da governadora Raquel Lyra é colocar Pernambuco novamente na liderança do Nordeste em áreas como educação, abastecimento de água, infraestrutura viária, saúde e desenvolvimento econômico. “O que estamos construindo agora é a base para que o Estado esteja, nos próximos anos, em condições muito melhores do que quando esta gestão começou”, afirmou.