Corecon-PE celebra o Dia do Economista com homenagem ao legado de Celso Furtado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento será realizado no dia 13 de agosto, no auditório do Banco Central, com palestra, debate e lançamento de livro sobre o economista paraibano

Clique aqui e escute a matéria

O Conselho Regional de Economia de Pernambuco (Corecon-PE) promove no próximo dia 13 de agosto, das 14h às 18h, uma programação especial para celebrar o Dia do Economista 2025, com o tema “Desenvolvimento Econômico & Celso Furtado: Passado, Presente e Futuro para a Economia Brasileira”. O evento será realizado no Auditório do Banco Central, localizado na Rua da Aurora, 1259 – Santo Amaro, Recife, com inscrição gratuita pelo Sympla, que garante certificado de participação.

CELSO FURTADO

A programação reúne nomes de destaque da economia nacional, como o professor Alexandre Barbosa, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que fará a palestra principal, e a professora Tania Bacelar, sócia da Ceplan e referência no debate sobre desenvolvimento regional, que atuará como debatedora. A mediação será conduzida por Poema Ísis de Souza, presidente do Corecon-PE e professora da UFRPE, e por Ana Cláudia Arruda, professora da Unicap e conselheira do Cofecon.

“Celso Furtado é uma das figuras mais influentes da história do pensamento econômico brasileiro. Discutir o seu legado é fundamental para repensar os rumos do nosso desenvolvimento, especialmente diante dos desafios contemporâneos”, afirma Poema Ísis de Souza. A presidente do Corecon-PE ressalta ainda que “celebrar o Dia do Economista é reconhecer o papel essencial que temos na construção de políticas públicas e estratégias que impactam diretamente a vida das pessoas”.

Durante o evento, será lançado o livro “Celso Furtado: Trajetória, pensamento e método”, uma publicação que resgata a importância do economista paraibano no cenário nacional e internacional. A entrada é gratuita, e a participação pode ser confirmada pelo link: www.sympla.com.br/coreconpe.