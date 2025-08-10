Corecon-PE celebra o Dia do Economista com homenagem ao legado de Celso Furtado
Evento será realizado no dia 13 de agosto, no auditório do Banco Central, com palestra, debate e lançamento de livro sobre o economista paraibano
O Conselho Regional de Economia de Pernambuco (Corecon-PE) promove no próximo dia 13 de agosto, das 14h às 18h, uma programação especial para celebrar o Dia do Economista 2025, com o tema “Desenvolvimento Econômico & Celso Furtado: Passado, Presente e Futuro para a Economia Brasileira”. O evento será realizado no Auditório do Banco Central, localizado na Rua da Aurora, 1259 – Santo Amaro, Recife, com inscrição gratuita pelo Sympla, que garante certificado de participação.
CELSO FURTADO
A programação reúne nomes de destaque da economia nacional, como o professor Alexandre Barbosa, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que fará a palestra principal, e a professora Tania Bacelar, sócia da Ceplan e referência no debate sobre desenvolvimento regional, que atuará como debatedora. A mediação será conduzida por Poema Ísis de Souza, presidente do Corecon-PE e professora da UFRPE, e por Ana Cláudia Arruda, professora da Unicap e conselheira do Cofecon.
“Celso Furtado é uma das figuras mais influentes da história do pensamento econômico brasileiro. Discutir o seu legado é fundamental para repensar os rumos do nosso desenvolvimento, especialmente diante dos desafios contemporâneos”, afirma Poema Ísis de Souza. A presidente do Corecon-PE ressalta ainda que “celebrar o Dia do Economista é reconhecer o papel essencial que temos na construção de políticas públicas e estratégias que impactam diretamente a vida das pessoas”.
Durante o evento, será lançado o livro “Celso Furtado: Trajetória, pensamento e método”, uma publicação que resgata a importância do economista paraibano no cenário nacional e internacional. A entrada é gratuita, e a participação pode ser confirmada pelo link: www.sympla.com.br/coreconpe.