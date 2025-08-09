Com incerteza do mercado financeiro, investidores buscam assessoria especializada para não fazer mal negócio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Investidores pernambucanos ainda optam por aplicar dinheiro na renda fixa, mas já há um movimento crescente para investimentos na bolsa de valores

Diante das incertezas do mercado financeiro, principalmente após as taxações impostas pelos Estados Unidos a países parceiros, os investidores estão mais cautelosos na hora de escolher onde colocará o seu dinheiro. Afinal, uma escolha equivocada pode acarretar numa perda significativamente do investimento.

A busca por uma consultoria financeira para avaliar o cenário e apontar o produto ideal para aplicar o dinheiro, talvez seja a mais segura em meio as inconstâncias da economia nacional. "O modelo de assessoria financeira é como se fosse um médico das finanças, onde vamos conversar com o cliente e fazer um diagnóstico sobre a situação dele. Desta forma, a gente vai conseguir orientá-lo, conectando exatamente com o ecossistema ideal. Temos a nossa base, o nosso espaço da XP no Recife, onde procuramos personalizar o nosso atendimento", explicou Paulo Pereira, sócio da XP Investimento e Head Comercial de Pernambuco.

Paulo Pereira, sócio da XP Investimento e Head Comercial de Pernambuco - Acervo pessoal / divulgação

Apesar de o pernambucano ser mais cauteloso na hora de definir os seus investimentos, o especialista financeiro acredita que esse paradigma está mudando. "Eu tenho um leitura que a nossa região Nordeste está cada vez mais se conectando em termos de educação financeira. E em Pernambuco não é diferente. Na XP Recife realizamos eventos educativos e, em alguns deles, por exemplo, convidamos os filhos dos clientes para falar sobre como investir. Então, nossa assessoria é pautada na educação financeira, e isso acaba despertando o interesse de conhecer mais sobre os tipos de investimento", contou Paulo Pereira.

"Quando realizamos a avaliação do perfil do investidor que estamos assessorando, analisamos justamente isso... O grau de conhecimento que ele tem sobre investimentos. O papel do assessor de investimento é um papel também educativo. Ele não consegue recomendar um produto de investimento, uma carteira de investimento, se ele não conseguir preparar isso via um diagnóstico completo do cliente, principalmente aliado com os objetivos. Toda rentabilidade de uma carteira carteira de investimentos tem que estar alinhada a alcançar os objetivos", esclareceu o especialista financeiro.

Investimento seguro

Munido das orientações profissionais, o cliente pernambucano ainda mantém os pés no chão e opta pela segurança financeira. "A gente ainda tem um volume muito alto alocado em de poupança, isso é uma verdade. Mas se puder dizer aqui talvez uma classe de ativo, não um produto em si, a renda fixa ainda é o preferido, principalmente no cenário com juros um pouco mais alto. Então, por isso, a renda fixa está mais atrativa", pontuou Paulo Pereira.

"Mas já conseguimos enxergar um crescimento de clientes querendo investir na bolsa de valores. Eles se sentem seguros com o acompanhamento de um assessor de investimentos, pois consegue orientá-los", finalizou.