Desemprego no Brasil cai para 5,8%, a menor taxa da história, aponta IBGE

Dado referente ao segundo trimestre do ano representa um novo recorde na série iniciada em 2012; rendimento médio do trabalhador também teve alta

A taxa de desemprego no Brasil atingiu o menor patamar já registrado pela série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, iniciada em 2012. De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de desocupação no país caiu para 5,8% no trimestre encerrado em junho.

O número representa uma queda significativa em relação ao primeiro trimestre de 2025, que foi de 6,4%, e também na comparação com o mesmo período do ano passado (segundo trimestre de 2024), quando a taxa estava em 6,9%.

Com a queda, o número total de pessoas desempregadas no país recuou para 6,3 milhões, enquanto a população ocupada atingiu um novo recorde de 102,6 milhões de trabalhadores.

Rendimento em alta

Outro dado positivo do levantamento foi o crescimento do rendimento médio real do trabalhador brasileiro, que chegou a R$ 3.345. O valor representa uma alta de 1,9% em relação ao trimestre anterior e de 3,5% na comparação com o mesmo período de 2024.

A massa de rendimento, que é a soma de todos os salários pagos no país, também atingiu um novo recorde na série histórica, chegando a R$ 338,5 bilhões.

Informalidade

A taxa de informalidade no mercado de trabalho ficou em 38,9% da população ocupada, o que corresponde a 39,9 milhões de trabalhadores. O percentual se manteve estável em relação ao trimestre anterior (38,7%), mas apresentou uma leve queda na comparação com o mesmo período do ano passado (39,1%).

Os dados do IBGE sinalizam um mercado de trabalho aquecido, com geração recorde de postos de trabalho e recuperação da renda, consolidando um cenário de melhora nos principais indicadores econômicos do país.

(Com informações da Agência Brasil).

