Vendas do comércio varejista em Pernambuco crescem, contrariando resultado nacional

Quase todas as 11 atividades do comércio varejista registraram variações positivas no volume de vendas nos 12 meses encerrados em maio de 2025

O volume de vendas do comércio varejista em Pernambuco registrou um crescimento de 4,3% em maio de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 3,7%. Em relação ao mês de abril de 2025, o volume de vendas do comércio varejista apresentou uma leve variação negativa de -0,2%. A média móvel trimestral foi de 0,4%.

Destaques positivos e negativos por setor

Quase todas as 11 atividades do comércio varejista pernambucano registraram variações positivas no volume de vendas nos 12 meses encerrados em maio de 2025. O grande destaque positivo foi o setor de eletrodomésticos, que apresentou um crescimento expressivo de 13,4% em comparação com maio de 2024.

Por outro lado, algumas atividades sofreram quedas:

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -5%

Livros, jornais, revistas e papelaria: -25,2%

Comércio varejista ampliado

No comércio varejista ampliado, que engloba veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas em maio de 2025 caiu -1,2%. No entanto, em comparação com maio de 2024, houve uma alta de 4,1%. O acumulado em 12 meses para o comércio varejista ampliado foi de 4,7%.



Dentro do varejo ampliado, os setores se comportaram da seguinte forma em relação a maio de 2024:



Veículos e motos, partes e peças: crescimento de 1,3%

Material de Construção: crescimento de 3,8%

Pernambuco Supera Desempenho Nacional

O comércio de alimentos, bebidas e fumo em Pernambuco demonstrou uma dinâmica comercial favorável. Em maio de 2025, o estado registrou um aumento de 8,8% nas vendas em relação a abril , enquanto o Brasil como um todo experimentou uma queda considerável de -5,1% no mesmo período.

No mercado de produtos da construção civil, Pernambuco permanece abaixo do desempenho nacional, uma tendência predominante nos últimos 12 meses. Apesar de ter registrado momentos de forte alta, como em janeiro de 2025 (6%) e julho de 2024 (12,9%) , o estado ocupa a 7ª posição entre as variações acumuladas em 12 meses entre os estados pesquisados.

No cenário nacional, em maio de 2025, o volume de vendas do comércio varejista variou -0,2%, frente a abril, na série com ajuste sazonal, e a média móvel trimestral foi de 0,1%. Frente a maio de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 2,1%. O acumulado nos últimos 12 meses foi a 3,0%.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 0,3% em maio. A média móvel foi 0,0%. Frente ao mesmo período de 2024, houve alta de 1,1%.O acumulado em 12 meses foi de 2,4%