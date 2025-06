Levantamento vai mapear custos da cana-de-açúcar em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na segunda-feira (1º de julho), às 14h, o Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar de Pernambuco (Sindicape), no Recife, sediará o encontro do projeto “Campo Futuro”, que reúne produtores, técnicos e representantes da CNA, Faepe e Pecege para mapear os custos de produção da cana no Estado.

Segundo dados do SindaçúcarPE, Pernambuco processou cerca de 13,25 milhões de toneladas de cana na safra 2023/2024 — mantendo leve retração de 0,74% em relação ao ciclo anterior — e deve alcançar cerca de 13,15 milhões de toneladas na 2024/2025, com produção estável do produto.

Embora o volume processado no estado represente parte dos quase 676,9 milhões de toneladas estimadas nacionalmente pelo Conab — e 54,4 milhões no Nordeste, ele reafirma Pernambuco como o segundo maior produtor regional.

O objetivo do mapeamento de custos é aprofundar o conhecimento sobre despesas com insumos, mão de obra, maquinário e logística. Com isso, os produtores ganham instrumentos para planejar melhor as safras e tomar decisões com base em dados concretos — seja para ajustar margens, negociar preços ou buscar eficiência.

O estudo faz parte de uma série ampla coordenada pela CNA, com suporte técnico do Pecege e articulação da Faepe. O levantamento coleta dados diretamente de produtores da Mata Norte e Mata Sul — regiões que concentram grande parte da produção estadual — e pretende subsidiar desde estratégias individuais até políticas públicas.