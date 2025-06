Fábrica de alimentos em Igarassu amplia mix e empregos no aniversário de cinco anos em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em seu quinto aniversário de operação, a Unidade Iracema Fontana Garla do Grupo Marilan, localizada em Igarassu, no Grande Recife, consolida-se como peça-chave na estratégia de expansão da empresa no cenário alimentício nacional. A planta pernambucana anuncia a produção de dois novos produtos desenvolvidos especialmente para o paladar regional: o Marilan Cream Cracker Nordeste e o Panettone Bello Forno, que reforçam o portfólio da companhia.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (17) pelo diretor-presidente do Grupo Marilan, Rodrigo Garla, durante um evento comemorativo que reuniu autoridades públicas e representantes do setor industrial. A celebração contou com a presença de Guilherme Cavalcanti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, representando a governadora Raquel Lyra; a prefeita de Igarassu, Professora Elcione; André Teixeira Filho, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe); e Hugo Luiz de Queiroz, superintendente do Banco do Nordeste no Estado.

Do setor fabril, compareceram Sebastião Pontes, diretor administrativo da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), e Paulo Castro, líder do grupo setorial LIDE Indústria, evidenciando a importância do evento para o desenvolvimento industrial local.

Crescimento e Novas Perspectivas

A ampliação do mix de produtos da Marilan em Pernambuco reflete o compromisso da empresa com o mercado nordestino e com o desenvolvimento da operação local. "Para o futuro, nossa expectativa é manter um ritmo consistente de crescimento, com a expansão da área construída, explorando novos segmentos e categorias de produtos, além de fortalecer ainda mais nossa presença no mercado”, afirmou Rodrigo Garla.

A introdução dos novos produtos deve impactar positivamente a geração de empregos na unidade. Segundo Garla, a expectativa é de um aumento de até 19% no quadro de colaboradores durante o pico sazonal de consumo de panetones, no segundo semestre.

Panetones e Crackers com Sabor Regional

A linha de panetones da companhia, que inclui a marca Bello Forno, desenvolvida exclusivamente para o Nordeste, é uma das grandes apostas do Grupo Marilan para impulsionar os negócios, que atingiram R$ 3 bilhões de faturamento no mercado nacional em 2024.

Já o Marilan Cream Cracker Nordeste, fabricado com exclusividade na unidade de Igarassu, apresenta um sabor mais tostado e salgado, desenvolvido sob medida para agradar ao paladar do consumidor da região. A receita é uma adaptação do produto tradicional, pensada especialmente para o público local.

Cinco Anos de Contribuição Econômica

Inaugurada em 2020, a planta do Grupo Marilan em Pernambuco é responsável por abastecer as regiões Norte e Nordeste com os produtos do portfólio do grupo, contribuindo significativamente para a expansão e capilaridade das marcas nessas áreas.

A fábrica, que conta com 400 colaboradores diretos e 4 linhas de produção, possui capacidade total de 30 mil toneladas de biscoitos e 3 milhões de unidades de panetones/pascoattones por ano. A área construída é de 30 mil m², distribuídos em um terreno de 250 mil m². A unidade foi batizada de Iracema Fontana Garla em homenagem à fundadora do grupo e avó de Rodrigo Garla.