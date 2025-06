Lula volta a prometer proposta de isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Presidente petista viveu semana conturbada, com inflação galopante e criticas a falas machistas dele contra Gleisi Hoffmann, ministra do governo

*Com Estadão Conteúdo

Em meio a um novo turbilhão de críticas e pesquisa apontando aumento da insatisfação com o governo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira (14), que vai anunciar no dia 18 de março a medida que isenta a população que ganha até R$ 5 mil de Imposto de Renda (IR). "O governo quer salvar o povo trabalhador de pagar IR enquanto muita gente rica sonega", disse.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já vinham reiterando que o anúncio estava próximo. Meses atrás, Haddad anunciou a medida na televisão aberta.

"Quem ganha muito inventa sempre uma mutreta para não pagar imposto", continuou o presidente da República. "Pessoas mais ricas não precisam do Estado, quem precisa, são os pobres. [...] Tem gente que fica nervoso dizendo que só quero cuidar de pobre "

A declaração de Lula foi feita durante evento de anúncio de investimento de R$ 243 milhões em novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, no pátio da empresa Flash Engenharia em Sorocaba (SP).

INSATISFAÇÃO COM LULA

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta quinta-feira (13) aponta que 41% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Lula (PT) como ruim ou péssimo e 27% como ótimo ou bom. É a primeira vez no terceiro mandato do petista que o instituto aponta a que a avaliação negativa supera a positiva.

O presidente afirmou nesta sexta-feira que o preço do ovo está caro e que ele ainda não encontrou uma explicação para a alta. O petista disse que quer descobrir quem "passou a mão", isto é, quem está "roubando" no preço do alimento. Lula ainda chamou de "pilantra" o suposto responsável pela alta.

Para além das críticas à condução econômica, cujo IPCA de fevereiro atingiu o maior nível desde 2003, Lula também se viu esta semana envolto em polêmicas por falas machistas em relação a Gleisi Hoffmann. Em evento no Palácio do Planalto, Lula disse que nomeou uma “mulher bonita” para liderar a articulação política e diminuir distância para o Congresso.

O ministro da Secretaria da Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, convocou na manhã desta sexta-feira reunião com as assessorias dos ministérios para alinhar a comunicação do governo federal, afirmaram fontes ao Estadão/Broadcast Político. O objetivo é unificar o discurso utilizado tanto pelos ministros quanto pelas pastas para evitar ruídos que possam atrapalhar o governo