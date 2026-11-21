Mais uma vez e como era esperado, o cantor e compositor Eddie Vedder entregou muito na primeira noite de suas duas apresentações na 13° edição do Festival Best of Blues and Rock, que acontece no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 20 e 22/11. Numa apresentação solo e bem mais intimista do que o peso dos shows da Pearl Jam, banda que é co-fundador, vocalista e guitarrista há 34 anos, o ‘senhor’ Vedder mandou ver, literalmente, intercalando clássicos tocados hora na guitarra, no violão ou no ukulele.

Na verdade, o líder da Pearl Jam transformou a apresentação solo em um palco de despedidas e memórias com canções autorais, hits da banda e homenagens a amigos vivos e, principalmente, que já se foram. Novamente, mostrou porque é um ídolo para milhares de pessoas não só no Brasil, mas em todo o mundo. Fez uma apresentação olho no olho, em comunicação constante com o público - como é característico de seus shows, inclusive com a Pearl Jam.

Eddie Vedder no Best of Blues and Rock 2026 - Redes Sociais/Best of Blues and Rock 2026

Falou em português várias vezes nas quase duas horas de show, agradeceu ao público que lotou a área externa do Auditório do Parque do Ibirapuera e se emocionou algumas vezes ao lembrar o amigo Glen Hansard, cantor irlandês que iria participar do festival compondo o line-up ao seu lado, mas faleceu em julho deste ano, aos 56 anos, numa queda de motocicleta nos arredores de Dublin, na Irlanda.

Em homenagem ao amigo, cantou Song of Good Hope, uma das mais belas canções de Hansard e que não poderia ser mais apropriada para o momento. “Eu, minha família, o mundo musical, todos nós perdemos um grande cantor e compositor, um grande amigo. Era para ele estar aqui, ao meu lado hoje”, disse, visivelmente emocionado e lembrando que Glen Hansard o acompanhou em todas as turnês solo que fez pela América do Sul.

Roger Daltrey e Eddie Vedder no Best of Blues and Rock 2026 - Redes Sociais/Best of Blues and Rock 2026



Uma bandeira entregue por um fã com a imagem de Eddie Vedder e Glen Hansard, inclusive, fez o cantor voltar ao palco visivelmente emocionado com o presente para fechar a primeira noite com a já tradicional "Rockin' in the Free World", de Neil Young, que sempre finaliza os shows da Pearl Jam. Vedder e Glen eram amigos e tinham uma ligação pessoal depois que ambos vivenciaram a morte de fãs em shows.

PONTUALIDADE E HOMENAGEM AO PAI

Líder da Pearl Jam transformou a apresentação solo em um palco de despedidas e memórias com canções autorais, hits da banda e homenagens a amigos vivos e, principalmente, que já se foram - Redes Sociais/Best of Blues and Rock Líder da Pearl Jam transformou a apresentação solo em um palco de despedidas e memórias com canções autorais, hits da banda e homenagens a amigos vivos e, principalmente, que já se foram - Redes Sociais/Best of Blues and Rock Eddie Vedder no Best of Blues and Rock 2026 - Redes Sociais/Best of Blues and Rock Eddie Vedder no Best of Blues and Rock 2026 - Redes Sociais/Best of Blues and Rock Eddie Vedder no Best of Blues and Rock 2026 - Roberta Soares/JC Eddie Vedder no Best of Blues and Rock 2026 - Roberta Soares/JC

Como costuma ser em shows que comanda, pontualmente às 20h, uma gravação antiga começou a tocar nas caixas de som do festival: era “With Pen in Hand”, canção de Bobby Goldsboro lançada em 1968, mas que quem cantava era Edward Louis Severson Jr., pai biológico do vocalista da Pearl Jam e que integra o mais recente disco solo de Vedder - “Earthling”, lançado em 2022.

A música tem peso porque, como os fãs da Pearl Jam sabem e compõe a letra da música “Alive” - um dos maiores sucessos da banda -, Vedder só descobriu quem era seu pai depois de sua morte. Até então, o conhecia como um amigo da família. E como a música fala sobre separação e a possibilidade de perder a convivência com um filho, ganhou um simbolismo para apresentação emocionada do cantor.

O setlist da primeira noite do Eddie Vedder também foi especial, mesclando músicas dos três discos solos (Into the Wild, Ukulele Songs e Earthling) e clássicos da Pearl Jam. Destaque para "Better Man", "Immortality", "Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town", “Just Breathe”, “Lukin”, “Porch”, e a arrasa quarteirão “Black” - todas da Pearl Jam. Dos discos solo, compuseram o setlist "Hard Sun", “Far Behind”, “Can’t Keep”, “Society”, e “Long Way”. Também tocou os covers "Brain Damage”, do Pink Floyd, e “Imagine”, do John Lennon.

Roger Daltrey no Best of Blues and Rock 2026 - Redes Sociais/Best of Blues and Rock Roger Daltrey no Best of Blues and Rock 2026 - Redes Sociais/Best of Blues and Rock Roger Daltrey no Best of Blues and Rock 2026 - Redes Sociais/Best of Blues and Rock

O festival Best of Blues and Rock segue até domingo, quando Eddie Vedder volta ao palco para a segunda e última apresentação. No sábado, Roger Daltrey, do The Who, foi a principal atração e também contou com a participação de Vedder no palco, para dividir duas músicas clássicas do The Who: The Kids Are Alright (álbum My Generation, de 1965) e Pinball Wizard (clássico da ópera-rock Tommy, de 1969).

Setlist de Eddie Vedder no Best of Blues and Rock (20/11)

“Brain Damage” (Pink Floyd)”Sometimes” (Pearl Jam)

“Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town” (Pearl Jam)

“Far Behind”

“Can’t Keep” (Pearl Jam)

“Imagine” (John Lennon)

“Wishlist” (Pearl Jam)

“Corduroy” (Pearl Jam)

“I’m the Answer” (Simon Townshend, com a participação de Simon Townshend, que se apresentou antes de EV)

“Song of Good Hope” (Glen Hansard)

“Immortality” (Pearl Jam)

“Just Breathe” (Pearl Jam)

“Society” (Jerry Hannan)

“Long Way”

“Last Kiss” (Wayne Cochran)

“Better Man” (Pearl Jam)

“Lukin” (Pearl Jam, versão curta)

“Porch” (Pearl Jam)

“Black” (Pearl Jam)

“Hard Sun” (Indio)

“Rockin’ in the Free World” (Neil Young)

Também passaram pelo festival Samuel Rosa (ex-Skank), Simon Townshend (músico do The Who e irmão de Peter Townshend), Linka Moja, Chris Isaak - que fez sua estreia no Brasil -, Christone "Kingfish" Ingram - vencedor do Grammy 2022 -, Artur Menezes e Vitor Kley.

