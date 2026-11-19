Festival segue no sábado com Roger Daltrey, Chris Isaak e Kingfish e fecha no domingo com nova apresentação de Eddie Vedder e Vitor Kley

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Eddie Vedder sobe ao palco do Parque Ibirapuera, em São Paulo, nesta sexta-feira (20/11), para abrir o Best of Blues and Rock 2026, a 13ª edição do festival. Será o 27º show do cantor e compositor no País, somando apresentações solo e com a banda Pearl Jam, da qual é vocalista e guitarrista há 34 anos. Vedder é um dos símbolos do movimento grunge e lidera uma das bandas de rock mais longevas do mundo. Ele volta ao palco do festival no domingo (22), em uma segunda noite exclusiva.

O público brasileiro - afinal, muitos fãs estão saindo de várias partes do País para acompanhar o festival - irá ver Vedder em formato solo num momento raro. A turnê de abril no Japão marcou o primeiro giro solo do artista desde 2019, que já repetiu apresentações em 2014 e 2018 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Havia uma expectativa de que a Pearl Jam voltasse ao Brasil este ano, mas a vinda não se confirmou. A presença de Eddie Vedder no Best of Blues and Rock 2026 foi disputadíssima, com os ingressos esgotados em dias.

O QUE EDDIE VEDDER DEVERÁ TOCAR

Eddie Vedder é a principal atração do Best of Blues and Rock 2026 - Divulgação

Não há setlist divulgado, mas os shows no Japão indicam o caminho. E, quem acompanha a trajetória do cantor e da PJ, sabe que as músicas da banda são presença certa, mescladas às diversas composições dos três discos solo de Vedder.

Nas noites de Nagoya e Kyoto, entre outras, apareceram "Better Man", "Long Way", "Porch", "Corduroy", "Immortality" e "Hard Sun". Em Osaka ele incluiu ainda "Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town", "Trouble", de Cat Stevens, e "Wildflowers", de Billie Eilish além de "Masters of War", de Bob Dylan. Em Nagoya trouxe "Rockin' in the Free World", de Neil Young, e em Kyoto reviveu "Hurt", do Nine Inch Nails, pela primeira vez em oito anos.

Em shows solo, Vedder costuma revisitar "Black". Do repertório da trilha de "Into the Wild", vencedora do Globo de Ouro com "Guaranteed", também podem surgir canções. Tudo isso é hipótese: Vedder costuma mudar o roteiro de uma noite para outra e, como já é tradição dele e da Pearl Jam, os setlists nunca se repetem. Afinal, são 34 anos de estrada e muito rock.

A conexão musical com o sábado (21) vem de Roger Daltrey, vocalista e co-fundador do The Who, que será a atração principal do dia em show exclusivo. Daltrey nunca havia trazido seu show solo ao Brasil, e o The Who esteve no País apenas uma vez, em 2017. Vedder é admirador declarado da banda britânica e com certeza teve atuação pessoal para trazer o cantor para o festival brasileiro. Em Osaka ele incluiu na noite um cover de Pete Townshend, e o Pearl Jam costuma fazer covers do The Who em seus shows.

GLEN HANSARD É A GRANDE AUSÊNCIA DO FESTIVAL

Roger Daltrey, do The Who, se apresenta no Best of Blues and Rock 2026 - Divulgação

A programação dos shows do Eddie Vedder na sexta e domingo terá uma grande ausência. Glen Hansard, cantor e compositor irlandês que abriria as duas noites, morreu aos 56 anos, após sofrer um sinistro de trânsito de motocicleta em Lucan, nos arredores de Dublin, na Irlanda. Vedder e Glen eram amigos e tinham uma ligação pessoal depois que ambos vivenciaram a morte de fãs em shows.

Glen Hansard, inclusive, vinham abrindo os shows solo de Vedder há alguns anos. A turnê de 2014 no Brasil foi um exemplo. Inicialmente, a organização do festival informou que não o substituiria nas noites de sexta e sábado, mas depois anunciou Simon Townshend, irmão de Pete Townshend e músico de apoio do The Who, nos dias 20 e 22. No sábado, ele toca também ao lado de Daltrey.

Na sexta-feira, além de Vedder e Simon Townshend, sobem ao palco Linka Moja e Samuel Rosa, que abre a edição com clássicos do Skank e músicas da carreira solo. Chris Isaak, que faz sua estreia no Brasil, abre o show de Daltrey no sábado, ao lado de Christone "Kingfish" Ingram e Artur Menezes. O domingo reúne Vedder, Simon Townshend, Linka Moja e Vitor Kley. Os ingressos de sexta e domingo estão esgotados, e ainda há entradas para o sábado pela Ticketmaster.

CONHEÇA OS ARTISTAS DO FESTIVAL



KingFish Ingram se apresenta no Best of Blues and Rock 2026 - Divulgação

Eddie Vedder: Cantor, compositor e guitarrista, é co-fundador e vocalista do Pearl Jam. Na carreira solo, assinou a trilha de "Into the Wild", vencedora do Globo de Ouro por "Guaranteed", e os álbuns "Ukulele Songs" e "Earthling". É conhecido também pela atuação em causas humanitárias.

Roger Daltrey: Cantor, compositor e ator britânico, é vocalista e cofundador do The Who. Tem mais de seis décadas de carreira e ajudou a criar "Baba O'Riley", "Won't Get Fooled Again", "Behind Blue Eyes", "Pinball Wizard" e "Who Are You". É membro do Rock and Roll Hall of Fame.

Chris Isaak: Cantor, compositor e ator norte-americano, tem mais de quatro décadas de carreira, mais de 13 álbuns de estúdio e indicações ao Grammy. Mistura rock, rockabilly, country e pop, com destaque para "Wicked Game". No cinema, atuou em "O Silêncio dos Inocentes" e "The Wonders - O Sonho Não Acabou".

Christone "Kingfish" Ingram: Nascido em Clarksdale, Mississippi, é um dos grandes nomes da nova geração do blues. Guitarrista, cantor e compositor, venceu o Grammy de Melhor Álbum de Blues Contemporâneo e múltiplos Blues Music Awards.

Simon Townshend: Guitarrista britânico, irmão mais novo de Pete Townshend e músico de apoio do The Who. Gravou com Vedder "I'm the Answer" e "She Asked Me", na versão remasterizada de "Looking Out Looking In" (2013).

Linka Moja: Cantora, compositora e multi-instrumentista, combina folk, indie e soul em composições sobre identidade e pertencimento. Representa uma nova geração de artistas independentes na cena internacional.

Samuel Rosa: Fundador, vocalista e principal compositor do Skank, soma mais de três décadas de carreira e sucessos como "É Uma Partida de Futebol", "Ainda Gosto Dela" e "Dois Rios". Venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro. Em 2024 estreou na carreira solo com "ROSA".

Artur Menezes: Guitarrista, cantor e compositor brasileiro radicado em Los Angeles, mistura blues rock, psicodelia, groove e referências brasileiras. Venceu o Gibson/Albert King Award de Melhor Guitarrista da Blues Foundation em 2018 e participou do Crossroads Guitar Festival, de Eric Clapton, em 2019 e 2023.

Vitor Kley: Natural de Porto Alegre e criado em Santa Catarina, une pop, folk e rock em sucessos como "O Sol", "Morena", "Pupila" e "A Tal Canção Pra Lua", parceria com Samuel Rosa indicada ao Grammy Latino. Tem duas indicações ao prêmio e lançou "As Pequenas Grandes Coisas" em 2025.

Best of Blues and Rock 2026: horários dos shows

Sexta-feira (20 de novembro)

14h: abertura dos portões

16h: Samuel Rosa

17h30: Linka Moja

19h: Simon Townshend

20h: Eddie Vedder

Sábado (21 de novembro)

13h15: abertura dos portões

15h15: Artur Menezes

16h45: Christone “Kingfish” Ingram

18h15: Chris Isaak

20h: Roger Daltrey

Domingo (22 de novembro)

14h: abertura dos portões

16h: Vitor Kley

17h30: Linka Moja

19h: Simon Townshend

20h: Eddie Vedder

Como chegar ao Best of Blues and Rock 2026?

Para quem pretende utilizar o transporte público, existem linhas de ônibus que atendem à região do Parque Ibirapuera.

As estações de metrô próximas ao parque, segundo as referências de distância divulgadas pela organização, são:

AACD – Servidor (Linha 5-Lilás): aproximadamente 2 km até o Portão 2.

Brigadeiro (Linha 2-Verde): aproximadamente 2,5 km até o Portão 2.

Paraíso (Linhas 1-Azul e 2-Verde): aproximadamente 2,5 km até o Portão 2.

Ana Rosa (Linhas 1-Azul e 2-Verde): aproximadamente 2,7 km até o Portão 2.

As distâncias informadas têm como referência o Portão 2, e não o Portão 10, indicado como o mais próximo do festival. Por isso, é importante considerar o deslocamento até a entrada dos shows.

Para quem vai de bicicleta, o parque oferece bicicletários e pode ser acessado por ciclovias e ciclofaixas da região.

Já o acesso de veículos ao estacionamento oficial do Parque Ibirapuera é feito pelo Portão 2.

SERVIÇO: Best of Blues and Rock 2026

Datas: 20, 21 e 22 de novembro de 2026.

Local: plateia externa do Auditório Ibirapuera, Parque Ibirapuera.

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera, São Paulo (SP).

Portão mais próximo: 10.

Abertura dos portões: 14h na sexta e no domingo; 13h15 no sábado.

Classificação etária: 16 anos, com entrada de menores acompanhados de responsável legal.

Ingressos: sexta-feira e domingo esgotados; últimas unidades para sábado.

Vendas: Ticketmaster