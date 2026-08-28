Do Coco a Àttooxxá, Romero Ferro é "OURO"

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Novo trabalho do pernambucano reúne 12 faixas e conta com participações especiais de Luiz Lins, Àttooxxá, Catto, Ylana e Coco Raízes de Arcoverde

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O cantor e compositor pernambucano Romero Ferro lançou seu mais novo projeto de estúdio, o álbum multissensorial “OURO”. Fruto de um processo criativo que atravessou cerca de dois anos e meio, o trabalho reúne 12 faixas e conta com participações especiais de Luiz Lins, Àttooxxá, Catto, Ylana e Coco Raízes de Arcoverde. O disco encerra a trilogia musical iniciada em “Arsênico” (2016) e continuada em “Ferro” (2019), apresentando uma perspectiva mais íntima sobre a trajetória do artista e trazendo experiências de identidade, pertencimento e reencontro.

A proposta do título sintetiza a busca por um valor interno que se consolida ao longo da caminhada. Para o artista, a obra acompanha o movimento de sair do interior de Pernambuco, percorrer novos caminhos e se reconectar com a própria essência. “O álbum é um pouco assim, né? Ele tem uma curadoria criativa e sonora que tem muito a ver comigo, com as coisas que eu acredito para minha vida”, explica o cantor natural de Garanhuns.

Esse processo de redescoberta impulsionou o retorno ao agreste pernambucano para a gravação dos audiovisuais, servindo como uma conciliação com as origens. “Por muito tempo cresci num movimento onde éramos ensinados indiretamente a não abraçar as nossas raízes, porque passamos um tempo achando que não eram tão interessantes quanto as raízes de pessoas que estavam na capital de São Paulo, por exemplo”, relembra.

Musicalmente, a produção promove um encontro entre a cultura popular nordestina e elementos contemporâneos. Ritmos como coco, maracatu, cantigas de roda, forró, baião, brega e brega funk dividem espaço com o pop, rock, MPB e beats eletrônicos, sob a influência de nomes como Chico Science e Dominguinhos. O repertório inclui uma releitura de “O Tempo Não Para”, de Cazuza, adaptada ao forró e ao piseiro, e a autoral “Meio do Caminho”, que traz um sample de Dominguinhos e resgata memórias de infância, além de abordar a aceitação da sua sexualidade no ambiente familiar.

A narrativa visual do projeto reforça essa estética territorial ao incorporar objetos de memória afetiva da família do cantor nas gravações feitas no interior do estado. Além disso, o trabalho aposta na acessibilidade como linguagem artística: todas as faixas contam com videoperformances em Libras, desenvolvidas com o consultor Maurício Spinelli e a intérprete Nayara Rodrigues, com patrocínio do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (PROAC). “Acredito que a arte fica ainda mais bonita quando consegue incluir mais pessoas”, afirma o músico, que consolida com este lançamento mais uma etapa de sua projeção na música brasileira contemporânea.