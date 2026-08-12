fechar
Música | Notícia

Xico de Assis e Projeto Gramofone levam clássicos do rádio ao Hotel Central

'A Noite do Meu Bem' resgata os sons marcantes das décadas de 1930 a 1950, com interpretação de clássicos em um ambiente histórico da cidade

Por JC Publicado em 12/08/2026 às 8:43 | Atualizado em 12/08/2026 às 8:44
Projeto Gramofone realiza 'A Noite do Meu Bem'
Projeto Gramofone realiza 'A Noite do Meu Bem' - Diego Cruz Cavalcanti

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A memória da música popular brasileira ganha destaque no Recife no próximo dia 14 de agosto de 2026, às 20h, quando o histórico Hotel Central, no bairro da Boa Vista, recebe o espetáculo 'A Noite do Meu Bem'. A apresentação é promovida pelo Projeto Gramofone, coletivo idealizado pelo violonista Alex Sobreira com o objetivo de resgatar os sons marcantes das décadas de 1930 a 1950. Com arranjos inéditos e exclusivos, o repertório reúne clássicos imortalizados por grandes nomes do rádio, a exemplo de Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran, Maysa, Nora Ney e Nelson Gonçalves, enriquecido ainda por declamações poéticas de versos de Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Vinicius de Moraes e Mário Quintana.

No comando dos vocais está o cantor e pesquisador musical Xico de Assis, artista com trajetória iniciada ainda na infância, nos anos 1970, nos estúdios da Rádio Clube de Pernambuco. Formado na vivência do teatro e das noites boêmias da capital pernambucana, Xico construiu uma carreira dedicada ao samba e à MPB, acumulando apresentações em palcos emblemáticos da cidade.

Ao longo de mais de quatro décadas de atuação profissional, destacou-se por espetáculos temáticos em tributo a mestres da cultura nacional — como Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus e Hermínio Belo de Carvalho —, consolidando uma interpretação marcada pelo rigor técnico e pelo profundo respeito às raízes da música brasileira.

Para esta apresentação única, Xico de Assis divide o palco com a cantora Rosilda Luna e um grupo de virtuoses locais. A direção musical e os arranjos no violão de 7 cordas ficam a cargo de Alex Sobreira, acompanhado por José Umbelino ‘Dedeco’ (cavaquinho e arranjos), Ingrid Guerra (flauta transversal), Moab Nascimento (trombone) e Pedro Simões (pandeiro), com registro fotográfico assinado por Diego Cruz Cavalcanti. Os ingressos para a noite custam R$ 50,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo telefone e WhatsApp (81) 98525-2934.

Leia também

Voz do Leitor, 12/08: Extravasamento de esgoto em Boa Viagem
DESOBSTRUÇÃO

Voz do Leitor, 12/08: Extravasamento de esgoto em Boa Viagem
Transporte sem ônibus
BRASIL

Transporte sem ônibus

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.