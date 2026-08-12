Xico de Assis e Projeto Gramofone levam clássicos do rádio ao Hotel Central
'A Noite do Meu Bem' resgata os sons marcantes das décadas de 1930 a 1950, com interpretação de clássicos em um ambiente histórico da cidade
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A memória da música popular brasileira ganha destaque no Recife no próximo dia 14 de agosto de 2026, às 20h, quando o histórico Hotel Central, no bairro da Boa Vista, recebe o espetáculo 'A Noite do Meu Bem'. A apresentação é promovida pelo Projeto Gramofone, coletivo idealizado pelo violonista Alex Sobreira com o objetivo de resgatar os sons marcantes das décadas de 1930 a 1950. Com arranjos inéditos e exclusivos, o repertório reúne clássicos imortalizados por grandes nomes do rádio, a exemplo de Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran, Maysa, Nora Ney e Nelson Gonçalves, enriquecido ainda por declamações poéticas de versos de Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Vinicius de Moraes e Mário Quintana.
No comando dos vocais está o cantor e pesquisador musical Xico de Assis, artista com trajetória iniciada ainda na infância, nos anos 1970, nos estúdios da Rádio Clube de Pernambuco. Formado na vivência do teatro e das noites boêmias da capital pernambucana, Xico construiu uma carreira dedicada ao samba e à MPB, acumulando apresentações em palcos emblemáticos da cidade.
Ao longo de mais de quatro décadas de atuação profissional, destacou-se por espetáculos temáticos em tributo a mestres da cultura nacional — como Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus e Hermínio Belo de Carvalho —, consolidando uma interpretação marcada pelo rigor técnico e pelo profundo respeito às raízes da música brasileira.
Para esta apresentação única, Xico de Assis divide o palco com a cantora Rosilda Luna e um grupo de virtuoses locais. A direção musical e os arranjos no violão de 7 cordas ficam a cargo de Alex Sobreira, acompanhado por José Umbelino ‘Dedeco’ (cavaquinho e arranjos), Ingrid Guerra (flauta transversal), Moab Nascimento (trombone) e Pedro Simões (pandeiro), com registro fotográfico assinado por Diego Cruz Cavalcanti. Os ingressos para a noite custam R$ 50,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo telefone e WhatsApp (81) 98525-2934.