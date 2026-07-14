Henrique & Juliano confirmam Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa no 'Manifesto Musical' no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No Recife, além do show de quase três horas de Henrique & Juliano, o público também poderá curtir todas as demais atrações do evento

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Recife já pode se preparar para viver, no dia 08 de agosto, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, um encontro com a dupla Henrique & Juliano. Eles desembarcam na capital pernambucana com a turnê Manifesto Musical, que confirmou seu line-up com Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa.

Depois de reunir mais de 60 mil pessoas no Maracanã e protagonizar três noites com ingressos esgotados no Allianz Parque, Henrique & Juliano seguem levando o Manifesto Musical para diferentes cidades do País. O projeto se consolidou como um dos maiores da carreira da dupla.

No Recife, além do show de quase três horas de Henrique & Juliano, o público também poderá curtir toda a energia de Xand Avião, um dos maiores nomes do forró, os sucessos de Zé Vaqueiro, considerado um dos maiores destaques da temporada de São João neste ano, e a apresentação de Patrick Costa, forrozeiro empresariado pela própria dupla Henrique & Juliano, completando a programação da noite especial. Os ingressos seguem à venda pelo site da Guichê Web.