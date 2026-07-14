Henrique & Juliano confirmam Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa no 'Manifesto Musical' no Recife
No Recife, além do show de quase três horas de Henrique & Juliano, o público também poderá curtir todas as demais atrações do evento
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Recife já pode se preparar para viver, no dia 08 de agosto, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, um encontro com a dupla Henrique & Juliano. Eles desembarcam na capital pernambucana com a turnê Manifesto Musical, que confirmou seu line-up com Xand Avião, Zé Vaqueiro e Patrick Costa.
Depois de reunir mais de 60 mil pessoas no Maracanã e protagonizar três noites com ingressos esgotados no Allianz Parque, Henrique & Juliano seguem levando o Manifesto Musical para diferentes cidades do País. O projeto se consolidou como um dos maiores da carreira da dupla.
No Recife, além do show de quase três horas de Henrique & Juliano, o público também poderá curtir toda a energia de Xand Avião, um dos maiores nomes do forró, os sucessos de Zé Vaqueiro, considerado um dos maiores destaques da temporada de São João neste ano, e a apresentação de Patrick Costa, forrozeiro empresariado pela própria dupla Henrique & Juliano, completando a programação da noite especial. Os ingressos seguem à venda pelo site da Guichê Web.