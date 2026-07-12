Martinho da Vila e Mart'nália em turnê "Pai e Filha" no Recife
Show inédito que celebra gerações do samba acontece em outubro, NO cLASSICA hALL, e marca a última grande turnê da carreira de Martinho da Vila
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O Recife receberá a turnê histórica e que marca a despedida dos palcos do símbolo do samba brasileiro Martinho da Vila. No dia 17 de outubro, o Classic Hall, em Olinda, no Grande Recife, recebe a turnê inédita "Pai e Filha", do cantor e compositor com a filha, Mart'nália.
O projeto é duplamente significativo: representa a primeira vez que os dois realizam uma série completa de shows juntos pelo Brasil e marca, oficialmente, a última grande turnê da carreira de Martinho da Vila, consolidando seu legado como um dos pilares do samba.
O espetáculo promete uma imersão na trajetória dos artistas, mesclando grandes clássicos de Martinho, sucessos da carreira de Mart'nália e interpretações conjuntas de canções fundamentais da MPB. Com cerca de 30 apresentações previstas em diversas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a turnê destaca a conexão entre o mestre da Vila Isabel e sua filha, que construiu uma carreira sólida e carismática nos bastidores e palcos do País.
ENCONTRO DE AFETO AO SAMBA
A turnê é descrita pelos artistas como uma celebração familiar e cultural. Martinho da Vila, responsável por popularizar o samba globalmente com sua poesia sensível, define o projeto como um "presente que a vida deu", unindo música e histórias de gerações. Já Mart'nália, que cresceu entre rodas de samba e consolidou uma voz única na MPB, reforça a expectativa de momentos de alegria e amor no palco ao lado do pai.
Sob a direção artística da Groove Produções, o show busca unir a tradição e a modernidade da música popular brasileira. Os ingressos para a apresentação em Pernambuco já estão disponíveis para o público na bilheteria do Classic Hall e também por meio do site da Ingresse.
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Serviço:
Evento: Martinho da Vila & Mart'nália – Turnê "Pai e Filha"
Data: 17 de outubro de 2026
Local: Classic Hall – Olinda/PE
Vendas: Bilheteria do local e site da Ingresse