Martinho da Vila e Mart'nália em turnê "Pai e Filha" no Recife

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Show inédito que celebra gerações do samba acontece em outubro, NO cLASSICA hALL, e marca a última grande turnê da carreira de Martinho da Vila

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O Recife receberá a turnê histórica e que marca a despedida dos palcos do símbolo do samba brasileiro Martinho da Vila. No dia 17 de outubro, o Classic Hall, em Olinda, no Grande Recife, recebe a turnê inédita "Pai e Filha", do cantor e compositor com a filha, Mart'nália.

O projeto é duplamente significativo: representa a primeira vez que os dois realizam uma série completa de shows juntos pelo Brasil e marca, oficialmente, a última grande turnê da carreira de Martinho da Vila, consolidando seu legado como um dos pilares do samba.

O espetáculo promete uma imersão na trajetória dos artistas, mesclando grandes clássicos de Martinho, sucessos da carreira de Mart'nália e interpretações conjuntas de canções fundamentais da MPB. Com cerca de 30 apresentações previstas em diversas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a turnê destaca a conexão entre o mestre da Vila Isabel e sua filha, que construiu uma carreira sólida e carismática nos bastidores e palcos do País.

ENCONTRO DE AFETO AO SAMBA

A turnê é descrita pelos artistas como uma celebração familiar e cultural. Martinho da Vila, responsável por popularizar o samba globalmente com sua poesia sensível, define o projeto como um "presente que a vida deu", unindo música e histórias de gerações. Já Mart'nália, que cresceu entre rodas de samba e consolidou uma voz única na MPB, reforça a expectativa de momentos de alegria e amor no palco ao lado do pai.

Sob a direção artística da Groove Produções, o show busca unir a tradição e a modernidade da música popular brasileira. Os ingressos para a apresentação em Pernambuco já estão disponíveis para o público na bilheteria do Classic Hall e também por meio do site da Ingresse.

Serviço:

Evento: Martinho da Vila & Mart'nália – Turnê "Pai e Filha"

Data: 17 de outubro de 2026

Local: Classic Hall – Olinda/PE

Vendas: Bilheteria do local e site da Ingresse

