fechar
Música | Notícia

Martinho da Vila e Mart'nália em turnê "Pai e Filha" no Recife

Show inédito que celebra gerações do samba acontece em outubro, NO cLASSICA hALL, e marca a última grande turnê da carreira de Martinho da Vila

Por JC Publicado em 12/07/2026 às 11:23 | Atualizado em 12/07/2026 às 11:31
Show marca despedida de Martinho da Vila e acontece no Classic Hall
Show marca despedida de Martinho da Vila e acontece no Classic Hall - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife receberá a turnê histórica e que marca a despedida dos palcos do símbolo do samba brasileiro Martinho da Vila. No dia 17 de outubro, o Classic Hall, em Olinda, no Grande Recife, recebe a turnê inédita "Pai e Filha", do cantor e compositor com a filha, Mart'nália.

O projeto é duplamente significativo: representa a primeira vez que os dois realizam uma série completa de shows juntos pelo Brasil e marca, oficialmente, a última grande turnê da carreira de Martinho da Vila, consolidando seu legado como um dos pilares do samba.

O espetáculo promete uma imersão na trajetória dos artistas, mesclando grandes clássicos de Martinho, sucessos da carreira de Mart'nália e interpretações conjuntas de canções fundamentais da MPB. Com cerca de 30 apresentações previstas em diversas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a turnê destaca a conexão entre o mestre da Vila Isabel e sua filha, que construiu uma carreira sólida e carismática nos bastidores e palcos do País.

ENCONTRO DE AFETO AO SAMBA

A turnê é descrita pelos artistas como uma celebração familiar e cultural. Martinho da Vila, responsável por popularizar o samba globalmente com sua poesia sensível, define o projeto como um "presente que a vida deu", unindo música e histórias de gerações. Já Mart'nália, que cresceu entre rodas de samba e consolidou uma voz única na MPB, reforça a expectativa de momentos de alegria e amor no palco ao lado do pai.

Sob a direção artística da Groove Produções, o show busca unir a tradição e a modernidade da música popular brasileira. Os ingressos para a apresentação em Pernambuco já estão disponíveis para o público na bilheteria do Classic Hall e também por meio do site da Ingresse.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço:

Evento: Martinho da Vila & Mart'nália – Turnê "Pai e Filha"
Data: 17 de outubro de 2026
Local: Classic Hall – Olinda/PE
Vendas: Bilheteria do local e site da Ingresse

Leia também

Vantagens na formação do futuro
EDUCAÇÃO

Vantagens na formação do futuro
Voz do Leitor, 12/07: Faixa irregular para carros na Jaqueira
TRÂNSITO

Voz do Leitor, 12/07: Faixa irregular para carros na Jaqueira

Compartilhe

Tags