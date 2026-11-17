O ator norte-americano, de 62 anos, não escondeu o interesse em assumir o papel do próximo antagonista do agente secreto da franquia 007

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Brad Pitt parece estar interessado em entrar para o universo de James Bond. Durante a estreia de seu novo filme, As Novas Desventuras de Cliff Booth, na última segunda-feira, 16, o ator demonstrou entusiasmo com a escolha de Robert Pattinson para interpretar o agente secreto e aproveitou a ocasião para se oferecer para viver o próximo antagonista da franquia.

Em entrevista ao programa Extra TV, no tapete vermelho, Pitt, de 62 anos, foi surpreendido com a notícia de que Pattinson havia sido anunciado como o novo 007. Ao comentar a escalação, o ator aprovou a decisão e elogiou a trajetória recente do colega.

"É mesmo?! Sabe de uma coisa? Adoro essa ideia. Gosto do que ele tem feito. Gosto das escolhas dele, acho que ele é de verdade. Isso é ótimo, boa escolha", afirmou.

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Questionado sobre a possibilidade de interpretar o inimigo do agente secreto, Pitt entrou na brincadeira e demonstrou interesse na parceria com o protagonista e o diretor do longa, Denis Villeneuve.

"Robert! Denis!", respondeu, antes de piscar para a câmera. Em seguida, completou: "Sabe, eu gostaria de fazer isso. Eu toparia. Quer dizer, meu amigo Javier [Bardem] fez isso muito bem. É um desafio e tanto, mas eu aceitaria".

Mais tarde, em conversa com a revista Complex, o ator voltou ao assunto e foi ainda mais direto: "Pode me colocar como vilão. Peguem o telefone de Denis Villeneuve, vamos nessa!".

Quem será o vilão do novo filme de James Bond?

A escolha do antagonista para o próximo longa da franquia é uma das questões que ainda despertam curiosidade sobre o projeto. Ao longo da história de 007, diferentes atores interpretaram os adversários do espião, entre eles Javier Bardem, que viveu Raoul Silva em 007 - Operação Skyfall (2012), ao lado de Daniel Craig.

A lista também inclui Christopher Walken, Jonathan Pryce, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz e Rami Malek.

Brad Pitt já interpretou vilões no cinema

Embora seja frequentemente associado a protagonistas, Brad Pitt já assumiu personagens que ocupavam o lado oposto dos heróis. Em Kalifornia (1993), interpretou um assassino em série. Três anos depois, viveu Jeffrey Goines, um paciente psiquiátrico, em Os 12 Macacos (1995), papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante.

Outro personagem conhecido é Tyler Durden, de Clube da Luta (1999), que desafia as convenções sociais e conduz a trama por caminhos violentos.