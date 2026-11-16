A escolha do ator britânico ocorre durante o maior hiato da história de 007. O último filme foi lançado há cinco anos, em 007 - Sem Tempo para Morrer

Robert Pattinson foi anunciado como o próximo James Bond ontem, tornando-se o sétimo ator a interpretar o icônico espião britânico e o primeiro desde que a Amazon MGM assumiu o controle da franquia. A escolha de Pattinson ocorre durante o maior hiato da história de 007 e encerra anos de especulações desenfreadas sobre quem herdaria o papel de Daniel Craig, que encarnou o papel pela última vez há cinco anos, em 007 - Sem Tempo para Morrer.

"James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e receber a confiança de viver 007 é a honra de uma vida", disse Pattinson em um comunicado oficial. Ele fará sua estreia no 26.º filme da franquia, dirigido por Denis Villeneuve. "Dizer que esse papel é um sonho realizado é pouco."

Pattinson só entrou na bolsa de apostas para Bond recentemente, após a revelação de que havia feito testes de câmera para o papel. Outros nomes supostamente cotados incluíam Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden e Nicholas Hoult. Embora se esperasse há muito tempo que os produtores escolhessem um astro jovem e menos consagrado, eles optaram por um dos atores mais conhecidos de sua geração. Pattinson, de 40 anos, também é relativamente velho para estrear como 007.

Villeneuve afirmou que foi uma escolha difícil. "Estávamos cercados de talentos extraordinários, mas só pode haver um 007. Pattinson tem a alma atemporal de 007 e traz um espírito completamente novo", declarou o diretor.

A escalação acontece em um momento crucial para a franquia. Em 2022, o estúdio de longa data de Bond, a MGM, foi comprado pela Amazon. Após negociações sobre os próximos passos de 007, os produtores Barbara Broccoli e Michael G. Wilson abriram mão do controle criativo de Bond em 2025. O novo filme é o primeiro longa da série desde a estreia de 007 Contra o Satânico Dr. No, em 1962, em que um membro da família Broccoli não escolheu pessoalmente o espião.

CETICISMO

Alguns fãs estão céticos em relação a esse novo capítulo de Bond sob o controle da Amazon. Mike Hopkins, chefe do Prime Video e da Amazon MGM Studios, prometeu honrar o legado da franquia e inaugurar "a próxima fase do lendário 007 para o público ao redor do mundo". Em jogo está uma das séries cinematográficas mais lucrativas de Hollywood, baseada nos romances de Ian Fleming. Os filmes de Bond já arrecadaram mais de US$ 7 bilhões em bilheteria mundial.

Embora alguns intérpretes de Bond tenham passado a enxergar o papel como um fardo, o personagem transformou Craig em um nome conhecido mundialmente. O ator britânico não era amplamente famoso antes de sua escalação e, na época, chegou a ser ridicularizado como o primeiro "Bond loiro".