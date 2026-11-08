Novo 007: Robert Pattinson e Nicholas Hoult são cotados para substituir Daniel Craig como novo James Bond

A bagagem de Pattinson como ator em longas como Batman, Crepúsculo e Harry Potter teria sido um dos fatores que pesaram na possível escolha

por Estadão Conteúdo
Novo 007: Robert Pattinson e Nicholas Hoult são cotados para substituir Daniel Craig como novo James Bond
Robert Pattinson e Nicholas Hoult são cotados para substituir Daniel Craig como novo James Bond - Reprodução

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Robert Pattinson e Nicholas Hoult estão entre os cotados para substituir Daniel Craig como o novo James Bond nos próximos filmes da franquia do agente 007. Segundo informação publicada pela revista norte-americana Variety

A publicação destaca que a bagagem de Pattinson como ator em longas como Batman, Crepúsculo e Harry Potter teria sido um dos fatores que pesaram na possível escolha. O mesmo vale para Hoult, que viveu Lex Luthor nos filmes do Super-Homem e o Fera em X-Men. Robert, porém, já trabalhou com o diretor Denis Villeneuve em Duna: Parte 3.

Diversos outros nomes estão sendo (ou já foram) cogitados, como Callum Turner, Josh O?Connor, Jack Lowden, Jacob Elordi, Theo James e Harry Styles. Pierce Brosnan, que viveu o agente secreto James Bond por anos, fez elogios recentes a Callum, a quem considera "muito bom".

(Foto: Divulgação)
007: James Bond foi interpretado nos últimos anos pelo ator britânico Daniel Craig - (Foto: Divulgação)

Quando estreia o próximo filme de James Bond

De acordo com informações do site Deadline, a expectativa é a de que o anúncio sobre quem será o novo James Bond ocorra até o próximo dia 26 de novembro. O longa ainda não tem data definida para estreia, mas estima-se que as gravações comecem em 2027 e o lançamento ocorra antes de 2029.

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Imagem de Estadão Conteúdo

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