Feriadão é para curtir cinema no Salvador Shopping!
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Seu roteiro de cinema para o final de semana está no Salvador Shopping!
O destino perfeito para aproveitar o fds é o Salvador Shopping! E motivos não faltam:
• Lançamentos imperdíveis no Cinemark;
• Filmes para aproveitar em família;
• Opções para todos os gostos!
E tem mais: em clima de Halloween, a programação ganha sessões especiais de terror, com estreias, reexibições e continuações de grandes sagas.
Confira alguns destaques, assista aos trailers e programe sua próxima sessão de cinema!
DENTRO DA BALEIA
SINOPSE: Em Dentro da Baleia, um mergulhador que procura os restos mortais do pai (Josh Brolin) acaba sendo engolido por um cachalote. Agora, ele tem apenas uma hora para escapar antes que seu oxigênio acabe.
TRAILER:
SPACE JAM (reexibição)
SINOPSE: Os Looney Tunes recorrem à ajuda da lenda do basquete Michael Jordan para vencer uma partida decisiva, da qual depende a liberdade de todos.
TRAILER:
SE EU FOSSE VOCÊ 3
SINOPSE: Duas décadas após a última troca de corpos, Cláudio e Helena vivem uma nova fase ao lado da filha Bia, agora adulta e casada. Tudo parece tranquilo até que uma situação inesperada abala a dinâmica familiar e coloca os relacionamentos à prova. Com uma nova troca de corpos à vista, todos precisarão aprender a se colocar no lugar do outro — literalmente!
TRAILER:
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MARATONA JOGOS VORAZES
Que tal aproveitar os dias de folga para rever a saga Jogos Vorazes na telona? O Cinemark é o convite perfeito para reviver as emoções da franquia que conquistou milhões de fãs. Confira um resumo dos filmes e prepare-se para reacender essa chama!
SINOPSE: A saga acompanha Katniss Everdeen, que se torna símbolo da resistência contra a opressiva Capital após sobreviver aos Jogos Vorazes e desafiar o sistema de Panem. Enquanto lidera a rebelião em busca de liberdade, a história também retorna ao passado para mostrar a juventude de Coriolanus Snow e os acontecimentos que moldaram o futuro tirano.
TRAILER:
Estarão disponíveis os títulos “Jogos Vorazes” (2012); “Jogos Vorazes: Em Chamas” (2013); “Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1” (2014); “Jogos Vorazes: A Esperança – O Final” (2015) e “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” (2023).