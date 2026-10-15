fechar
Cinema |

Feriadão é para curtir cinema no Salvador Shopping!

Por JC Publicado em 15/10/2026 às 18:08
divulgação do filme Dentro da Baleia
divulgação do filme Dentro da Baleia - internet

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Seu roteiro de cinema para o final de semana está no Salvador Shopping!

O destino perfeito para aproveitar o fds é o Salvador Shopping! E motivos não faltam:

• Lançamentos imperdíveis no Cinemark;
• Filmes para aproveitar em família;
• Opções para todos os gostos!

E tem mais: em clima de Halloween, a programação ganha sessões especiais de terror, com estreias, reexibições e continuações de grandes sagas.

Confira alguns destaques, assista aos trailers e programe sua próxima sessão de cinema!

DENTRO DA BALEIA
SINOPSE: Em Dentro da Baleia, um mergulhador que procura os restos mortais do pai (Josh Brolin) acaba sendo engolido por um cachalote. Agora, ele tem apenas uma hora para escapar antes que seu oxigênio acabe.

TRAILER:

SPACE JAM (reexibição)
SINOPSE: Os Looney Tunes recorrem à ajuda da lenda do basquete Michael Jordan para vencer uma partida decisiva, da qual depende a liberdade de todos.

TRAILER:

SE EU FOSSE VOCÊ 3
SINOPSE: Duas décadas após a última troca de corpos, Cláudio e Helena vivem uma nova fase ao lado da filha Bia, agora adulta e casada. Tudo parece tranquilo até que uma situação inesperada abala a dinâmica familiar e coloca os relacionamentos à prova. Com uma nova troca de corpos à vista, todos precisarão aprender a se colocar no lugar do outro — literalmente!

TRAILER:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

MARATONA JOGOS VORAZES
Que tal aproveitar os dias de folga para rever a saga Jogos Vorazes na telona? O Cinemark é o convite perfeito para reviver as emoções da franquia que conquistou milhões de fãs. Confira um resumo dos filmes e prepare-se para reacender essa chama!

SINOPSE: A saga acompanha Katniss Everdeen, que se torna símbolo da resistência contra a opressiva Capital após sobreviver aos Jogos Vorazes e desafiar o sistema de Panem. Enquanto lidera a rebelião em busca de liberdade, a história também retorna ao passado para mostrar a juventude de Coriolanus Snow e os acontecimentos que moldaram o futuro tirano.

TRAILER:

Estarão disponíveis os títulos “Jogos Vorazes” (2012); “Jogos Vorazes: Em Chamas” (2013); “Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1” (2014); “Jogos Vorazes: A Esperança – O Final” (2015) e “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” (2023).

Leia também

Cine Maré premia jovens talentos do audiovisual periférico no Cinema São Luiz
PERIFERIA

Cine Maré premia jovens talentos do audiovisual periférico no Cinema São Luiz
Filme pernambucano "A Margem do Rio" vence principais prêmios do Festival do Rio
CINEMA

Filme pernambucano "A Margem do Rio" vence principais prêmios do Festival do Rio

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.