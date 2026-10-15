Feriadão é para curtir cinema no Salvador Shopping!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Seu roteiro de cinema para o final de semana está no Salvador Shopping!

O destino perfeito para aproveitar o fds é o Salvador Shopping! E motivos não faltam:



• Lançamentos imperdíveis no Cinemark;

• Filmes para aproveitar em família;

• Opções para todos os gostos!



E tem mais: em clima de Halloween, a programação ganha sessões especiais de terror, com estreias, reexibições e continuações de grandes sagas.



Confira alguns destaques, assista aos trailers e programe sua próxima sessão de cinema!



DENTRO DA BALEIA

SINOPSE: Em Dentro da Baleia, um mergulhador que procura os restos mortais do pai (Josh Brolin) acaba sendo engolido por um cachalote. Agora, ele tem apenas uma hora para escapar antes que seu oxigênio acabe.



TRAILER:



SPACE JAM (reexibição)

SINOPSE: Os Looney Tunes recorrem à ajuda da lenda do basquete Michael Jordan para vencer uma partida decisiva, da qual depende a liberdade de todos.



TRAILER:



SE EU FOSSE VOCÊ 3

SINOPSE: Duas décadas após a última troca de corpos, Cláudio e Helena vivem uma nova fase ao lado da filha Bia, agora adulta e casada. Tudo parece tranquilo até que uma situação inesperada abala a dinâmica familiar e coloca os relacionamentos à prova. Com uma nova troca de corpos à vista, todos precisarão aprender a se colocar no lugar do outro — literalmente!



TRAILER:



MARATONA JOGOS VORAZES

Que tal aproveitar os dias de folga para rever a saga Jogos Vorazes na telona? O Cinemark é o convite perfeito para reviver as emoções da franquia que conquistou milhões de fãs. Confira um resumo dos filmes e prepare-se para reacender essa chama!



SINOPSE: A saga acompanha Katniss Everdeen, que se torna símbolo da resistência contra a opressiva Capital após sobreviver aos Jogos Vorazes e desafiar o sistema de Panem. Enquanto lidera a rebelião em busca de liberdade, a história também retorna ao passado para mostrar a juventude de Coriolanus Snow e os acontecimentos que moldaram o futuro tirano.



TRAILER:



Estarão disponíveis os títulos “Jogos Vorazes” (2012); “Jogos Vorazes: Em Chamas” (2013); “Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1” (2014); “Jogos Vorazes: A Esperança – O Final” (2015) e “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” (2023).

