'Código: Vingança': Um prato cheio para os fãs do clássico cinema de ação
Com traição, conspiração internacional e muita adrenalina, o novo longa estrelado por Jason Statham promete movimentar as telonas!
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Se você é do time que aprecia um bom e clássico filme de ação, pode preparar a pipoca.
O novo longa dirigido por Jean-François Richet e protagonizado pelo astro Jason Statham entrega exatamente o que os amantes do gênero mais procuram: uma narrativa movimentada, repleta de cenas de infiltração, combates corpo a corpo eletrizantes e sequências intensas de tiroteio.
Com uma construção precisa de clima, a produção consegue resgatar aquele sentimento nostálgico e envolvente de tensão, curiosidade e constante nervosismo, mantendo o espectador grudado na tela a cada minuto enquanto tenta antecipar o desfecho dessa caçada implacável.
Trama e conspiração internacional
Na história, acompanhamos Cole Reed (Jason Statham), um veterano das Forças Especiais e ex-integrante da polícia de Nova York que, após anos tentando superar os traumas do passado, passa a trabalhar como segurança particular.
No entanto, sua rotina muda drasticamente quando ele presencia o assassinato de seu chefe bilionário e acaba sendo injustamente acusado pelo crime.
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Forçado a fugir das autoridades e determinado a provar sua inocência, Reed embarca em um navio cargueiro para dar início a uma jornada solitária em busca de vingança e de respostas.
O que ele não esperava é que, à medida que avança na missão, descobre estar no centro de uma perigosa conspiração de escala internacional.
Vale a pena assistir?
'Código: Vingança' é o tipo de filme perfeito para quem gosta daquele cinema de ação raiz.
A produção não perde tempo com rodeios: entrega um ritmo ágil, sem enrolação, e faz um excelente trabalho ao sustentar uma atmosfera instigante e altamente divertida do começo ao fim.
Estreia nos cinemas
Ansioso para conferir a produção? O filme já tem data marcada para invadir os cinemas de todo o Brasil.
'Código: Vingança' estreia oficialmente no dia 10 de setembro de 2026.