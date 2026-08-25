fechar
Cinema | Notícia

'Minha Melhor Amiga': Uma reflexão sobre amizade, ninho vazio e recomeços na maturidade feminina

Uma amizade de 30 anos, a dor do ninho vazio e o desafio de se reinventar aos 50 está no filme Minha Melhor Amiga, que chega em breve nos cinemas!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 25/08/2026 às 13:56
Imagem do filme "Minha Melhor Amiga"!
Imagem do filme "Minha Melhor Amiga"! - Divulgação / Paris Filmes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O cinema brasileiro se prepara para receber uma história que promete emocionar e arrancar boas risadas do público.

Dirigido por Susana Garcia e protagonizado por duas das maiores comediantes do país, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, o filme "Minha Melhor Amiga" chega aos cinemas de todo o Brasil com uma narrativa profundamente conectada às dores e delícias da vida real.

Leia Também

A produção traz uma história inspirada na amizade verdadeira de mais de três décadas entre Ingrid e Mônica. Mas não se engane: muito além de falar sobre cumplicidade e parceria, a obra tem como foco principal mostrar a evolução da maturidade feminina e os desafios do "ninho vazio" por volta dos 50 anos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Mais do que abordar a fase em que os filhos chegam à adolescência e a urgente necessidade de se reinventar, o longa mostra com sensibilidade e aquela indispensável pitada de humor como as pequenas alegrias cotidianas têm o poder de transformar completamente a nossa forma de viver.

Minha Melhor Amiga - Sinopse

Na trama, acompanhamos Júlia e Clara, duas mulheres na casa dos 50 anos que decidem sair da rotina e embarcar rumo à Europa. A decisão impulsiva acontece logo após elas se despedirem das filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), que partem para um intercâmbio em Portugal.

Divulgação / Paris Filmes
Imagem do filme "Minha Melhor Amiga"! - Divulgação / Paris Filmes

Tomadas pelo vazio da casa silenciosa e pela tristeza da despedida, a saudade faz com que a dupla idealize uma viagem perfeita ao lado das jovens no exterior. No entanto, ao chegarem ao destino, a realidade se mostra bem diferente do esperado, desencadeando situações hilárias e reflexões profundas sobre amadurecimento, controle e novos começos.

Da vida real para as telonas

A química e a verdade entre as protagonistas são os grandes pilares do longa. A atriz Ingrid Guimarães comentou sobre como a vivência de anos ao lado de Mônica Martelli ajudou a dar tom e profundidade à produção:

"A nossa amizade não é exatamente a história do filme, mas certamente ajudou a gente a entender por que esse tipo de vínculo merecia estar numa tela de cinema", destacou a atriz.

Agora uma nota da jornalista: "O filme traz uma naturalidade na amizade, uma sensação de realismo que é delicioso de assistir. A produção, além de divertida, ainda proporciona um conforto e reflexão para o público feminino". 

Leia também

Muito além das blusinhas
ECONOMIA

Muito além das blusinhas
Voz do Leitor, 25/08: Postes com lâmpadas led queimadas em Boa Viagem
SUBSTITUIÇÃO

Voz do Leitor, 25/08: Postes com lâmpadas led queimadas em Boa Viagem

Compartilhe

Tags

Imagem de Maria Luísa Fernandes

Maria Luísa Fernandes

mrodrigues@jc.com.br

Sou jornalista do blog Social 1, especializada em doramas e cultura pop. Com uma paixão por dramas asiáticos e as últimas tendências do entretenimento, trago aos leitores notícias e curiosidades para mantê-los informados!