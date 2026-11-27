FIG 2027 divulga programação do Polo Mestre Dominguinhos; confira
Realizado de 8 a 24 e julho, evento chega à 35ª edição e vai reunir artistas nacionais de diferentes gêneros musicais no Polo Mestre Dominguinhos
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A Prefeitura de Garanhuns anunciou a programação completa do Polo Mestre Dominguinhos, principal do Festival de Inverno de Garanhuns, nesta sexta-feira (27).
Realizado de 8 a 24 e julho, o evento chega à 35ª edição e vai reunir artistas nacionais de diferentes gêneros musicais. Do brega ao pagode, forró e rock, o palco principal contempla nomes como Capital Inicial, Alexandre Pires, Joelma, Raça Negra, Lenine e Alceu Valença.
Veja a programação completa do FIG 2027:
8 de julho (quinta-feira)
- Batista Lima
- Walkyria Santos
- Xand Avião
9 de julho (sexta-feira)
- Simone
- Gilsons
- Fábio Jr.
10 de julho (sábado)
- Maria Gadú
- Di Ferrero
- Raimundos
- Marcelo Falcão
11 de julho (domingo)
- Henry Freitas
- Léo Santana
14 de julho (quarta-feira)
- Pablo
- Tayara Andreza
- Priscila Senna
15 de julho (quinta-feira)
- Hungria
- Pacificadores
- L7nnon
- Tribo da Periferia
16 de julho (sexta-feira)
- Menos é Mais
- Nattan
17 de julho (sábado)
- Capital Inicial
- Barão Vermelho
- Léo Jaime
18 de julho (domingo)
- Mari Fernandez
- Mayana Neiva
- Roberta Miranda
21 de julho (quarta-feira)
- Joelma
- Ciel Rodrigues
- Heitor Santos
22 de julho (quinta-feira)
- Alceu Valença
- Lenine
- Nação Zumbi
23 de julho (sexta-feira)
- Panda
- Maiara e Maraísa
24 de julho (sábado)
- Alexandre Pires
- Raça Negra
- Thiaguinho