Realizado de 8 a 24 e julho, evento chega à 35ª edição e vai reunir artistas nacionais de diferentes gêneros musicais no Polo Mestre Dominguinhos

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A Prefeitura de Garanhuns anunciou a programação completa do Polo Mestre Dominguinhos, principal do Festival de Inverno de Garanhuns, nesta sexta-feira (27).

Realizado de 8 a 24 e julho, o evento chega à 35ª edição e vai reunir artistas nacionais de diferentes gêneros musicais. Do brega ao pagode, forró e rock, o palco principal contempla nomes como Capital Inicial, Alexandre Pires, Joelma, Raça Negra, Lenine e Alceu Valença.

Veja a programação completa do FIG 2027:

8 de julho (quinta-feira)

Batista Lima

Walkyria Santos

Xand Avião

9 de julho (sexta-feira)

Simone

Gilsons

Fábio Jr.

10 de julho (sábado)

Maria Gadú

Di Ferrero

Raimundos

Marcelo Falcão



11 de julho (domingo)

Henry Freitas

Léo Santana

14 de julho (quarta-feira)

Pablo

Tayara Andreza

Priscila Senna

15 de julho (quinta-feira)

Hungria

Pacificadores

L7nnon

Tribo da Periferia

16 de julho (sexta-feira)

Menos é Mais

Nattan

17 de julho (sábado)

Capital Inicial

Barão Vermelho

Léo Jaime

18 de julho (domingo)

Mari Fernandez

Mayana Neiva

Roberta Miranda

21 de julho (quarta-feira)

Joelma

Ciel Rodrigues

Heitor Santos

22 de julho (quinta-feira)

Alceu Valença

Lenine

Nação Zumbi

23 de julho (sexta-feira)

Panda

Maiara e Maraísa

24 de julho (sábado)