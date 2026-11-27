Festival Viva Garanhuns anuncia programação completa para a edição de 2027
As apresentações acontecem na Praça Mestre Dominguinhos e no Parque Euclides Dourado e reúne nomes como Mano Walter, Calcinha Preta e Dorgival Dantas
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A programação do festival Viva Garanhuns 2027, que acontece entre os dias 29 de abril e 2 de maio, foi divulgada nesta sexta-feira (27). O evento, realizado em Garanhuns, conta com shows gratuitos de Mano Walter, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas, Calcinha Preta e muito mais.
Chegando a sua 11ª edição, o festival marca o início do ciclo junino no município reunindo artistas de vários estilos da música nordestina, com destaque para o xote, baião e forró pé de serra. As apresentações serão divididas em dois polos: na Praça Mestre Dominguinhos e no Parque Euclides Dourado.
Nesta sexta-feira (27), também foi anunciada a programação oficial do Polo Mestre Dominguinhos no Festival de Inverno de Garanhuns, que acontece entre os dias 9 a 24 de julho.
Confira a programação completa
Praça Mestre Dominguinhos
Quinta-feira (29 de abril)
- Petrúcio Amorim
- Silvânia & Berg
- Solange Almeida
Sexta-feira (30 de abril)
- Amazan
- Rey Vaqueiro
- Mano Walter
Sábado (1 de maio)
- Assisão
- Geraldo Azevedo
- Fulô de Mandacaru
- Dorgival Dantas
Domingo (2 de maio)
- Chambinho do Acordeon
- Alcymar Monteiro
- Calcinha Preta
Parque Euclides Dourado
Sexta-feira (30 de abril)
- Samara Souto
Sábado (1 de maio)
- Juarez
Domingo (2 de maio)
- Banda Aveloz