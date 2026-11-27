As apresentações acontecem na Praça Mestre Dominguinhos e no Parque Euclides Dourado e reúne nomes como Mano Walter, Calcinha Preta e Dorgival Dantas

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A programação do festival Viva Garanhuns 2027, que acontece entre os dias 29 de abril e 2 de maio, foi divulgada nesta sexta-feira (27). O evento, realizado em Garanhuns, conta com shows gratuitos de Mano Walter, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas, Calcinha Preta e muito mais.

Chegando a sua 11ª edição, o festival marca o início do ciclo junino no município reunindo artistas de vários estilos da música nordestina, com destaque para o xote, baião e forró pé de serra. As apresentações serão divididas em dois polos: na Praça Mestre Dominguinhos e no Parque Euclides Dourado.

Nesta sexta-feira (27), também foi anunciada a programação oficial do Polo Mestre Dominguinhos no Festival de Inverno de Garanhuns, que acontece entre os dias 9 a 24 de julho.

Confira a programação completa

Praça Mestre Dominguinhos

Quinta-feira (29 de abril)

Petrúcio Amorim

Silvânia & Berg

Solange Almeida

Sexta-feira (30 de abril)



Amazan

Rey Vaqueiro

Mano Walter

Sábado (1 de maio)



Assisão

Geraldo Azevedo

Fulô de Mandacaru

Dorgival Dantas

Domingo (2 de maio)

Chambinho do Acordeon

Alcymar Monteiro

Calcinha Preta

Parque Euclides Dourado



Sexta-feira (30 de abril)



Samara Souto

Sábado (1 de maio)



Juarez

Domingo (2 de maio)

