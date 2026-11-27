Festival da Consciência Negra leva atrações gratuitas à Zona da Mata neste fim de semana
Programação em Vicência reúne maracatu, ciranda, coco, pífano e teatro de bonecos em engenho, zona rural e comunidade quilombola; confira
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O município de Vicência, na Mata Norte de Pernambuco, recebe 11 apresentações culturais gratuitas entre esta sexta-feira (27) e a segunda-feira (30) como parte do Festival Celebração da Consciência Negra 2026.
A programação reúne artistas e grupos de diferentes regiões do estado em atividades ligadas ao Novembro Negro.
Programação em Vicência
As atividades começam nesta sexta-feira (27), das 8h30 às 13h, no espaço A Fazenda, no Engenho Sambacuim. O Projeto Baobá, de Vicência, e o Coco Kapinawá, do Território Indígena Kapinawá, em Buíque, se apresentam durante um seminário sobre patrimônio, diversidade e identidades culturais.
No sábado (28), a programação ocupa o Centro Comunitário Agrovila da Vitória, na Vila Murupé, zona rural do município, a partir das 17h. A abertura fica por conta do Mamulengo Flor do Jasmim, de Vicência, e do Grupo Maracabarro, de Tracunhaém.
A partir das 18h30, seis atrações musicais sobem ao palco: Maracatu Estrela Formosa de Angélicas, Ramon Diego, Música Rural e Baixinho dos 8 Baixos, todos de Vicência, além da Banda Arrasta Pife, de Caruaru, e da Ciranda Bela Rosa de Mestre Bi, de Nazaré da Mata.
O encerramento ocorre na segunda-feira (30), às 13h, na Escola Municipal Alfredo Gomes, na Comunidade Quilombola de Trigueiros. O público acompanha a contação da história “O Pequeno Príncipe Preto”, com Charlon Cabral, e a apresentação das Pretinhas do Congo de Goiana.
Sobre o festival
Realizado desde 2008, o Festival Celebração da Consciência Negra acontece de 18 a 30 de novembro nos municípios de Timbaúba, Vicência e São Vicente Férrer. A iniciativa é promovida pelo Pontão de Cultura AFAV (Associação dos Filhos e Amigos de Vicência), com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB-PE) e do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), do Ministério da Cultura.
Confira a programação completa
Sexta-feira (27), das 8h30 às 13h
Local: A Fazenda, Engenho Sambacuim
Atrações: Projeto Baobá e Coco Kapinawá
Sábado (28), a partir das 17h
Local: Centro Comunitário Agrovila da Vitória, Vila Murupé (zona rural)
17h: Mamulengo Flor do Jasmim e Grupo Maracabarro
18h30: Maracatu Estrela Formosa de Angélicas, Ramon Diego, Música Rural, Baixinho dos 8 Baixos, Banda Arrasta Pife e Ciranda Bela Rosa de Mestre Bi
Segunda-feira (30), às 13h
Local: Escola Municipal Alfredo Gomes, Comunidade Quilombola de Trigueiros
Atrações: Contação de histórias com Charlon Cabral e Pretinhas do Congo de Goiana