Iphan apontou que prática dos Cocos mantém uma relação profunda com a espiritualidade e com os rituais religiosos das comunidades onde acontece

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Os Cocos do Nordeste foram declarados patrimônios culturais do Brasil. O tombamento foi registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), nessa quarta-feira (25).

Outro bem que foi aprovado como patrimônio foi o Cerro de Porongos, sítio histórico onde ocorreu o Massacre dos Lanceiros Negros no município de Pinheiro Machado (RS).

Com o tombamento, os bens não pode ser destruídos ou descaracterizados, e qualquer intervenção precisa de autorização do Iphan.

Cocos do Nordeste

O Coco ocorre em todos os estados do Nordeste brasileiro há gerações. A manifestação reúne música, dança, poesia, brincadeira e festa e funciona como elemento articulador da vida social de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas e periferias urbanas.

A brincadeira se divide entre os Cocos Dançados (também chamados de Coco de Roda, Samba de Coco, entre outros) e o Coco de Embolada.

No Coco Dançado, os participantes formam uma roda e quem está dançando no centro escolhe a próxima pessoa a entrar por meio da umbigada - um toque de quadril a quadril, de tradição africana banto. O ritmo é marcado pelos pés, acompanhados de palmas, e o canto em que uma pessoa "puxa" o verso e o grupo responde.

Já o Coco de Embolada se manifesta por meio de um duelo poético entre os emboladores, que improvisam versos rimados, num desafio de agilidade mental e verbal. Entre os instrumentos utilizados estão o pandeiro, a zabumba, o ganzá e o triângulo.

O Iphan apontou ainda que a prática dos Cocos mantém uma relação profunda com a espiritualidade e com os rituais religiosos das comunidades onde acontece, estando presentes em novenas, procissões e festejos de santos católicos, mas também em terreiros da Jurema Sagrada e em alguns terreiros de candomblé.

O registro dos Cocos do Nordeste foi aprovado por causa de sua tradição de séculos e relevância para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira.

Com a aprovação, o bem será inscrito no Livro de Registro das Formas de Expressão, que abriga as manifestações artísticas em geral, como a música, a dança, a poesia e as brincadeiras populares.

O relator do processo, Kleber Amancio, disse que o reconhecimento faz jus à trajetória do Coco como espaço de afeto, coesão comunitária e preservação da memória entre gerações.

"Reconhecer os Cocos é dar legitimidade à epistemologia afroindígena, é assumir um compromisso público para a permanência do bem e para a dignidade de seus detentores. É um ato de justiça histórica e escuta republicana; é o Estado brasileiro se curvando à sabedoria de mestras e mestres; significa reconhecer a legitimidade dessas manifestações que há séculos sustentam a vida social nordestina" explicou.

Cerro de Porongos

O Iphan também declarou o tombamento do Cerro de Porongos - sítio histórico do Massacre dos Lanceiros Negros em Pinheiro Machado (RS).

O local foi palco da morte dos Lanceiros Negros, que foram atacados em uma emboscada por tropas do Império, durante a Revolução Farroupilha, em 1844. Os lanceiros, em sua maioria escravizados, lutavam pela promessa de liberdade.

Os Lanceiros Negros eram das tropas de cavalaria do exército farroupilha. Eles lutavam com lanças na guerra, em que parte da elite gaúcha se rebelou contra o Império entre 1835 e 1845, em protesto contra impostos e por mais autonomia.