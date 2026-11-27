Ação integra os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e reúne o Homem da Meia-Noite, a UNINASSAU e o Instituto Banco Vermelho

Um Banco Vermelho gigante foi instalado em frente à sede do Homem da Meia-Noite, em Olinda, nesta sexta-feira (27), como parte da mobilização dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e reúne o Instituto Banco Vermelho, a UNINASSAU e a agremiação carnavalesca em uma ação de conscientização.

Durante o evento, que contou com apresentação de orquestra de frevo e passistas, o próprio Homem da Meia-Noite sentou no banco, em um gesto simbólico de adesão à causa. O banco é um símbolo da luta contra o feminicídio, com a proposta de levar o debate para espaços de convivência e circulação pública, reforçando que o enfrentamento ao problema precisa envolver toda a sociedade, inclusive os homens.

Participação dos homens no combate à violência

Para Paula Limongi, vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, a discussão sobre a violência contra as mulheres precisa ocupar todos os ambientes. Ela destacou a importância de envolver os homens na mobilização, especialmente porque a maior parte dos feminicídios é cometida por companheiros ou ex-companheiros das vítimas.

"Quando a gente tem um homem gigante abraçando essa causa, a gente convida todos os homens também para se unirem. Porque se mais de 90% de quem está matando mulher é companheiro ou ex-companheiro, a gente não vai ganhar essa luta sozinha. Se os homens são parte do problema, eles têm que ser parte da solução", afirmou.

A escolha do Homem da Meia-Noite para integrar a iniciativa também está relacionada à capacidade de mobilização da cultura popular. Segundo o presidente da agremiação, Luiz Adolpho Alves, a campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres começou no ano passado, com o lema "Numa mulher não se bate nem com uma flor", e foi ampliada neste ano com a parceria.

"Os homens precisam participar de tudo isso, com atitude. É isso que o Homem da Meia-Noite está fazendo, trazendo mais uma vez uma reflexão sobre essa violência absurda", declarou.

Banco Vermelho Gigante é instalado na frente da sede do Homem da Meia-Noite - Cristiane Ribeiro/JC

Educação e cultura como ferramentas de transformação

A parceria também envolve o trabalho de responsabilidade social desenvolvido pela UNINASSAU. De acordo com Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da instituição, a universidade mantém ações de combate à violência de gênero ao longo de todo o ano e já desenvolve projetos em conjunto com o Instituto Banco Vermelho.

A aproximação com o Homem da Meia-Noite amplia o alcance dessas iniciativas, especialmente pelo trabalho da agremiação com o Coletivo Mulher Vida, voltado ao enfrentamento da violência de gênero em comunidades. "Por que não juntar tudo aquilo que é bom em prol de uma causa gigante?", afirmou Adriane. Para ela, a união entre educação e cultura pode contribuir para mobilizar a população e construir uma sociedade mais consciente.

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