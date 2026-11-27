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Duas manifestações da cultura popular nordestina conquistaram reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial nesta semana. A Tradição do Bacamarte foi reconhecida como patrimônio de Pernambuco, na quinta-feira (26), enquanto os Cocos do Nordeste receberam o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, na quarta-feira (25), em reunião do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A decisão sobre o Bacamarte foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC). A manifestação está presente nas quatro macrorregiões de Pernambuco e reúne 85 batalhões de bacamarteiros distribuídos por 51 municípios.

A tradição tem como um de seus principais momentos de celebração o período junino, mas também envolve atividades ao longo do ano, como encontros, treinamentos e transmissão de conhecimentos entre gerações. Os grupos são organizados em batalhões, com hierarquia própria, indumentárias características e apresentações que incluem coreografias e disparos dos bacamartes.

Segundo a Fundarpe, o reconhecimento permitirá que as comunidades detentoras da tradição participem da construção de políticas públicas para preservar a manifestação. A proposta é elaborar um Plano de Salvaguarda que atenda às necessidades dos bacamarteiros e bacamarteiras.

Já os Cocos do Nordeste receberam o reconhecimento nacional durante reunião virtual do Iphan. A manifestação surgiu no século XVIII, a partir do encontro de tradições de matrizes africana e indígena, e está presente em diferentes estados da região.

Em Pernambuco, o coco possui diversas modalidades, como o Coco de Roda, o Coco de Praia e o Coco de Umbigada. As apresentações podem envolver instrumentos como ganzá, pandeiro, triângulo e surdo, além dos tamancos utilizados pelos dançarinos para marcar o ritmo.

O registro nacional abre caminho para a elaboração de medidas de salvaguarda em conjunto com as comunidades responsáveis pela continuidade da tradição. O processo de reconhecimento dos Cocos do Nordeste foi conduzido pelo Iphan da Paraíba.

Em Pernambuco, mestres, mestras e grupos ligados à manifestação também já receberam o título de Patrimônio Vivo do Estado. Entre eles estão Dona Selma do Coco, mestre Galo Preto, mestre Assis Calixto, mestra Ana Lúcia, Mãe Beth de Oxum e Dona Mariquinha, além de grupos como o Coco Negras e Negros do Leitão da Carapuça e o Samba de Véio da Ilha do Massangano.

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