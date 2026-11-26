Vitor Kley apresenta turnê intimista de voz e violão no Recife
Espetáculo de datas limitadas alterna violão e piano com releituras de sucessos, faixas pouco tocadas e músicas feitas para outros nomes
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O cantor e compositor Vitor Kley apresenta no Recife, neste domingo (29), a turnê “Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês”. O show acontece às 20h, com abertura da casa às 19h, no Teatro RioMar Recife, no bairro do Pina, Zona Sul da capital pernambucana.
Com datas limitadas, o projeto ocorre paralelamente à turnê do álbum “As Pequenas Grandes Coisas” e aposta em um formato reduzido, centrado na voz, no violão e em momentos ao piano. Além do Recife, a agenda soma mais de dez apresentações no Brasil e na Europa, passando por cidades como Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Londres e Amsterdã.
Repertório e formato acústico
No palco, Vitor Kley reúne releituras de sucessos da carreira, canções pouco exploradas nos shows com banda e faixas compostas originalmente para outros artistas. Segundo o cantor, a decisão de montar um espetáculo sem banda acompanha a recepção do público a registros mais simples divulgados na internet.
“Nas redes sociais, os vídeos em que apareço tocando violão ou piano, de forma mais simples e direta, sempre geram uma conexão muito forte. Isso mostra como a música, em sua essência, chega de maneira intensa às pessoas”, afirmou o artista.
Serviço
- Show: Vitor Kley – Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês
- Data: Domingo, 29 de novembro de 2026
- Horário: 20h (abertura da casa às 19h)
- Local: Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife)
- Ingressos: À venda pela plataforma Uhuu