Atividade será conduzida por Diana Paraíso, produtora, e Xulia Doxágui, roteirista e diretora do filme "Abayomi e a Cidade Encantada"

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O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus Olinda, recebe, na próxima quarta-feira (2), às 19h, uma oficina gratuita voltada a pessoas interessadas no desenvolvimento e na produção de longas-metragens.

Intitulada “Como nasce um filme? Desenvolvimento de longa-metragem: da criação à produção”, a atividade abordará diferentes etapas da construção de um projeto cinematográfico, desde a concepção da história até a busca por parcerias, oportunidades e financiamento para viabilizar a obra.

Gratuita, com certificado e aberta ao público, a oficina não exige experiência prévia. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online.

A atividade será conduzida por Diana Paraíso, produtora, e Xulia Doxágui, roteirista e diretora do filme “Abayomi e a Cidade Encantada”. Durante o encontro, as profissionais compartilharão materiais do projeto e experiências vivenciadas ao longo de seu desenvolvimento.

A proposta é aproximar os participantes dos processos criativos e das estratégias necessárias para estruturar e viabilizar um longa-metragem, além de discutir caminhos para estabelecer parcerias e criar condições para a realização de uma produção audiovisual.

A oficina terá três eixos temáticos: “Da ideia ao roteiro”, sobre a construção de universos narrativos e o desenvolvimento de obras originais; “Do projeto às oportunidades”, dedicado à escolha de laboratórios e eventos de mercado, à inscrição em editais e à busca por parcerias; e “Criação e produção em diálogo”, que discutirá a relação entre decisões artísticas e estratégias de viabilização.

As vagas terão prioridade para estudantes do IFPE Olinda, mas a participação também é aberta ao público geral.

História da produção

A ideia de “Abayomi e a Cidade Encantada” nasceu da relação de Xulia com o Carnaval e de sua experiência de crescer como filha de trabalhadores da festa.

Para a diretora, as trocas durante o desenvolvimento foram fundamentais para dar forma à história. “Ainda existe essa ideia de que um filme nasce da cabeça de uma única pessoa, mas são as trocas com as parcerias criativas que ajudam a dar forma à história e a fazer com que ela se comunique com outras pessoas”, afirma.

Atualmente, o longa está em fase de captação de recursos para a produção. Diana Paraíso destaca que o desenvolvimento do filme tem permitido dimensionar custos, avaliar possibilidades e construir parcerias alinhadas à proposta da obra.

“Precisamos ter clareza sobre o que queremos realizar e os caminhos para chegar lá. Um desenvolvimento atento ajuda a evitar que a equipe descubra no set problemas que poderiam ter sido previstos”, explica.

A oficina “Como nasce um filme?” é uma contrapartida do projeto de desenvolvimento de “Abayomi e a Cidade Encantada”, incentivado pela Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda, e pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), em Olinda.

Serviço

Oficina “Como nasce um filme?”

Data: 2 de dezembro

Horário: a partir das 19h

Local: IFPE Campus Olinda – Av. Fagundes Varela, 375, Jardim Atlântico, Olinda

Inscrições: formulário online

