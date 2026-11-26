Filme "Interessante e Obsceno", inspirado em disco de Martins, é lançado no Teatro do Parque
Exibição da produção de Gus Arruda Lins, nesta quinta-feira (26), será seguida de um pocket show de voz e violão do artista pernambucano
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O Teatro do Parque, no Recife, recebe nesta quinta-feira (26), a primeira exibição do filme “Interessante e Obsceno”, dirigido por Gus Arruda Lins. Inspirada no disco homônimo do cantor e compositor Martins, lançado em 2023, a produção é contada a partir e através das músicas do pernambucano.
A sessão, às 19h30, será seguida de um pocket show de voz e violão do artista. Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia) e estão à venda pela plataforma Sympla.
Rodado a partir de um apartamento na Rua da Aurora, no Recife, e em locações em São Paulo, o filme acompanha a paulistana Cecília – interpretada por Jennifer Souza –, que viaja para a capital pernambucana para reencontrar o recifense Joaquim – vivido por Gus Arruda Lins.
No drama romântico, as canções de Martins são parte da narrativa, atravessando paisagens e expressando os sentimentos e as lembranças das personagens.
Para desenvolver “Interessante e Obsceno”, o diretor conta que escutou o disco distante de outros estímulos, “para pegar o instinto principal que primeiro vem à mente”.
“O meu objetivo foi alcançar os sentimentos do disco, e ele fala de lascividade, sensualidade, desejo. Então, a premissa tinha de ser interessante e obscena”, explica.
Segundo ele, “o filme traz, entre as cenas, algo parecido com o que a gente faz ao relacionar as músicas para um disco: ao terminar uma faixa e começar outra, tem que haver uma dinâmica para que o álbum caminhe, e acho que o filme traz essa dança”.
Após o lançamento no Recife, o filme seguirá para São Paulo, onde terá uma sessão especial no Cine Belas Artes, dia 10 de dezembro.
A obra foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por meio da Prefeitura do Recife, e conta com a distribuição da Mirah!.
Serviço
Lançamento do filme “Interessante e Obsceno”, com pocket show de Martins
Data: quinta-feira (26)
Horário: 19h30
Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40 (meia), à venda na Sympla