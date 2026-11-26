Exibição da produção de Gus Arruda Lins, nesta quinta-feira (26), será seguida de um pocket show de voz e violão do artista pernambucano

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O Teatro do Parque, no Recife, recebe nesta quinta-feira (26), a primeira exibição do filme “Interessante e Obsceno”, dirigido por Gus Arruda Lins. Inspirada no disco homônimo do cantor e compositor Martins, lançado em 2023, a produção é contada a partir e através das músicas do pernambucano.

A sessão, às 19h30, será seguida de um pocket show de voz e violão do artista. Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia) e estão à venda pela plataforma Sympla.

Rodado a partir de um apartamento na Rua da Aurora, no Recife, e em locações em São Paulo, o filme acompanha a paulistana Cecília – interpretada por Jennifer Souza –, que viaja para a capital pernambucana para reencontrar o recifense Joaquim – vivido por Gus Arruda Lins.

No drama romântico, as canções de Martins são parte da narrativa, atravessando paisagens e expressando os sentimentos e as lembranças das personagens.

Para desenvolver “Interessante e Obsceno”, o diretor conta que escutou o disco distante de outros estímulos, “para pegar o instinto principal que primeiro vem à mente”.

“O meu objetivo foi alcançar os sentimentos do disco, e ele fala de lascividade, sensualidade, desejo. Então, a premissa tinha de ser interessante e obscena”, explica.

Segundo ele, “o filme traz, entre as cenas, algo parecido com o que a gente faz ao relacionar as músicas para um disco: ao terminar uma faixa e começar outra, tem que haver uma dinâmica para que o álbum caminhe, e acho que o filme traz essa dança”.

Após o lançamento no Recife, o filme seguirá para São Paulo, onde terá uma sessão especial no Cine Belas Artes, dia 10 de dezembro.

A obra foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por meio da Prefeitura do Recife, e conta com a distribuição da Mirah!.

Serviço

Lançamento do filme “Interessante e Obsceno”, com pocket show de Martins

Data: quinta-feira (26)

Horário: 19h30

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40 (meia), à venda na Sympla

