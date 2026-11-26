Cantor se apresenta no domingo (27 de dezembro), segundo dia de evento na orla do Pina, após o cancelamento do show da dupla Jorge & Mateus.

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O cantor Alexandre Pires foi confirmado na programação do Virada Recife 2027 após o cancelamento da participação da dupla Jorge & Mateus. O artista se apresenta no domingo (27 de dezembro), segundo dia do evento, na orla do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.

A festa será realizada nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, com 20 atrações da música nacional e pernambucana distribuídas ao longo dos três dias.

Confira a programação do Virada Recife 2027

No sábado (26 de dezembro), primeiro dia do evento, sobem ao palco Claudia Leitte, Ludmilla, Luísa Sonza, Dennis, Anderson Neiff, Raphaela Santos e Juciê.

No domingo (27), além de Alexandre Pires, a programação terá Wesley Safadão, Xand Avião, Priscila Senna, Toque Dez, PV Calado e Rafa Cout.

Já na noite da virada, quinta-feira (31), a chegada de 2027 será celebrada com apresentações de Nattan, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Spok, Sheldon e Matheus Moraes.

A programação reúne diferentes gêneros musicais, como axé, brega, pagode, forró, sertanejo, funk e frevo.