2º Festival Mestre J. Borges divulga programação com shows, oficinas, exposições e atividades culturais em Bezerros
Evento será realizado de 16 a 20 de dezembro, no Agreste de Pernambuco, com atividades gratuitas em diferentes espaços da cidade
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A programação oficial do 2º Festival Mestre J. Borges foi divulgada pela organização. O evento será realizado entre os dias 16 e 20 de dezembro de 2026, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, com uma agenda que reúne apresentações musicais, oficinas, exposições, rodas de conversa, feira de artesanato, concursos de xilogravura e cordel, além de visitas guiadas.
A iniciativa presta homenagem ao xilogravurista e cordelista bezerrense J. Borges, que morreu em julho de 2024, e também reconhece a trajetória do cantor e sanfoneiro Amazan e do escritor Ariano Suassuna. A programação foi organizada em diferentes espaços culturais do município, com atividades voltadas à valorização da cultura popular e das tradições nordestinas.
Entre os destaques estão as exposições de xilogravuras de J. Borges, com o tema A Arte e a Fé do Nordeste, e de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges, intitulada Pernambuco entre Traços e Cores. O público também poderá visitar a exposição de artes Meu País Pernambuco, participar de oficinas de xilogravura, cordel e impressão, além de acompanhar atividades de formação artística.
Apresentações e programação cultural
A programação musical inclui apresentações de artistas e grupos regionais. Na sexta-feira (18), o Mercado Barra Branca recebe o cantor Luizinho Moreno, enquanto a Praça da Bandeira terá uma roda de conversa sobre a presença do Nordeste nas redes sociais e a apresentação da Retreta da Banda Musical Cônego Alexandre Cavalcanti.
No sábado (19), estão previstos shows da Banda de Pífanos Nossa Senhora de Lourdes, do Trio Lampião a Gás e de Henrique Barbosa. No Palco Mestre J. Borges, também serão entregues os prêmios que homenageiam Ariano Suassuna e Amazan, seguidos das apresentações do Quinteto Violado e de Amazan com convidados.
Já no domingo (20), a programação inclui apresentações de Anderson Alves, da Orquestra Oficina Agreste Frevo, do grupo Papanquarte e Folc Popular e da Orquestra Vassourinhas. O encerramento musical ficará por conta de Ciel Santos, com o show 20 Anos de Música, e de Daniel Gouveia.
As atividades também contemplam ações de acessibilidade, formação e participação comunitária. Entre elas estão oficinas de xilogravura destinadas a pessoas com deficiência, visita guiada com intérprete de Libras e audiodescrição, atividades infantis, apresentações de repentistas, recitais poéticos e encontros sobre a importância das mulheres na gravura.
A programação será distribuída por espaços como o Memorial J. Borges, o Ateliê Bacaro Borges, o Centro de Artesanato de Pernambuco, a Estação da Cultura, o Mercado Barra Branca, a Praça da Bandeira e a Praça Duque de Caxias, entre outros locais. A Vitrine Criativa, com exposição e comercialização de artesanato local, também integra a agenda.
Realizado durante o período que contempla o aniversário de nascimento de J. Borges, celebrado em 20 de dezembro, o festival tem como proposta preservar e difundir o legado artístico do mestre, além de incentivar o turismo, movimentar a economia local e fortalecer a produção cultural de Bezerros.
O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita. A realização é da Cenarium Produções e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet e do Governo Federal, com correalização da Prefeitura de Bezerros. A iniciativa conta ainda com apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco, da Empetur e da Fundarpe, além de parcerias e patrocínios de instituições e empresas.
Programação
QUINTA-FEIRA – 17/12
MEMORIAL J. BORGES
- 08h – Visitação ao Espaço Mestre J. Borges
- 08h – Exposição de xilogravuras de J. Borges: “A Arte e a Fé do Nordeste”
- 08h – Exposição de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges: “Pernambuco entre Traços e Cores”
- 08h – Exposição de artes: “Meu País Pernambuco”
- 09h – Oficina de xilogravura com Pablo Borges
- 09h – Oficina de cordel com Severino Pedro
ATELIÊ BACARO BORGES
- 08h – Visitação ao Ateliê Bacaro Borges
- 08h – Visita guiada com intérprete de Libras e audiodescrição
- 09h – Oficina de xilogravura para PCD com Bacaro Borges
- 10h – Oficina de neogravura com a Oficina Embuá
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS
- 16h às 21h – Vitrine Criativa com artesanato local
CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO
- 10h – Visitação ao museu
- 10h – Visitação à loja de artesanato
- 10h – Exposição de xilogravuras: “Discípulos do Mestre”
- 10h – Oficina de xilogravura com Gustavo Borges
- 10h – Oficina de xilogravura com Waldila (neto do Mestre Dila)
ESTAÇÃO DA CULTURA
- 10h – Visitação guiada ao Museu da Cidade de Bezerros/PE
- 10h – Visitação guiada ao Museu do Papangu
PRAÇA DA BANDEIRA
- 15h30 – Grupo Cultural Papanguarte
- 16h – Monólogo “Romeu e Julieta”, com Aramis Trindade
- 17h – Premiação do Concurso de Xilogravura
- 17h30 – Premiação do Concurso de Cordel
- 20h – Cine J. Borges – Edição Cine Clube Angu
SEXTA-FEIRA – 18/12
MEMORIAL J. BORGES
- 08h – Visitação ao Espaço Mestre J. Borges
- 08h – Exposição de xilogravuras de J. Borges: “A Arte e a Fé do Nordeste”
- 08h – Exposição de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges: “Pernambuco entre Traços e Cores”
- 08h – Exposição de artes: “Meu País Pernambuco”
- 09h – Oficina de xilogravura com Edna Silva
- 09h – Oficina de xilogravura com Pablo Borges
COMUNIDADE QUILOMBOLA (GUARIBAS)
- 09h – Oficina de impressão de xilogravura com Bacaro Borges
ATELIÊ BACARO BORGES
- 08h – Visitação ao Ateliê Bacaro Borges
- 10h – Sessão de flash tattoo com Juja Tattoo
ESTAÇÃO DA CULTURA
- 10h – Visitação guiada ao Museu da Cidade de Bezerros/PE
- 10h – Visitação guiada ao Museu do Papangu
CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO
- 10h – Visitação ao museu
- 10h – Visitação à loja de artesanato
- 10h – Exposição de xilogravuras: “Discípulos do Mestre”
- 10h – Oficina de xilogravura com Gustavo Borges
- 10h – Oficina de máscaras com a Associação dos Artesãos (ABA)
MERCADO BARRA BRANCA
- 13h – Luizinho Moreno
PRAÇA DA BANDEIRA
- 20h – Roda de conversa cultural
- Tema: A força do Nordeste nas redes
- Mediadores: Arthur Vilar e Evellys
- Convidados: Netto Por Aí, Francisco José e Seu Freitaz
- Transmissão ao vivo pelo Pod Cast Nordestino
- 21h30 – Retreta da Banda Musical Cônego Alexandre Cavalcanti
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS
- 16h às 21h – Vitrine Criativa com artesanato local
SÁBADO – 19/12
MEMORIAL J. BORGES
- 08h – Visitação ao Espaço Mestre J. Borges
- 08h – Exposição de xilogravuras de J. Borges: “A Arte e a Fé do Nordeste”
- 08h – Exposição de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges: “Pernambuco entre Traços e Cores”
- 08h – Exposição de artes: “Meu País Pernambuco”
- 09h – Oficina de cordel com Samuel de Monteiro
ATELIÊ BACARO BORGES
- 08h – Visitação ao Ateliê Bacaro Borges
- 10h – Oficina de impressão de xilogravuras para crianças
CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO
- 10h – Visitação ao museu
- 10h – Visitação à loja de artesanato
- 10h – Exposição de xilogravuras: “Discípulos do Mestre”
- 10h – Oficina de xilogravura com Nena Borges e Sílvio Borges
- 10h – Oficina de teatro com Francisco Gouveia
PRAÇA DA BANDEIRA
- 08h – 6º Encontro de Sanfoneiros
- Mediador: Hérlon Cavalcanti
- Convidados: mais de 50 sanfoneiros
- Transmissão ao vivo do programa “A Feira de Caruaru”, pela Rádio Cultura do Nordeste 97.5 FM
- 14h30 – Lançamento coletivo de trabalhos literários
- Mediador: Lunars Costa
- 15h – Recital poético e microfone aberto
- Tema: Livre
- Mediador: Lunars Costa
- Convidados: Severino Pedro, Biu Lourenço, Matheus Aboidor, Ediana Torres e diversos poetas bezerrenses
- 15h30 – Palestra cultural com Maria do Rosário da Silva
- Tema: “J. Borges: o homem que ‘virou’ artista porque leu e vendeu folhetos”
- 16h – Apresentação cultural de repentistas
- 16h30 – Roda de conversa cultural
Tema: Importância das mulheres na gravura
Mediadora: Luiza Melo
Convidadas: Nena Borges, Edna Silva e Oficina Embuá
- 17h30 – Recital poético e microfone aberto
Tema: Livre
Mediador: Lunars Costa
Convidados: Severino Pedro, Biu Lourenço, Matheus Aboidor, Ediana Torres e diversos poetas bezerrenses
MERCADO BARRA BRANCA
- 13h – Banda de Pífanos Nossa Senhora de Lourdes
- 15h – Trio Lampião a Gás
- 18h – Henrique Barbosa
PALCO MESTRE J. BORGES
- 21h – Prêmio Mestre J. Borges – In Memoriam – Ariano Suassuna
- 21h – Prêmio Mestre J. Borges – Amazan
- 22h – Quinteto Violado
- 23h – Amazan e convidados
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS
- 16h às 21h – Vitrine Criativa com artesanato local
DOMINGO – 20/12
MEMORIAL J. BORGES
- 08h – Visitação ao Espaço Mestre J. Borges
- 08h – Exposição de xilogravuras de J. Borges: “A Arte e a Fé do Nordeste”
- 08h – Exposição de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges: “Pernambuco entre Traços e Cores”
- 08h – Exposição de artes: “Meu País Pernambuco”
ATELIÊ BACARO BORGES
- 09h – Projeto “Natal é Amor”
- 09h – Recreação infantil com Tota Brasil
- 09h – Parques e brinquedos infantis
CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO
- 10h – Visitação ao museu
- 10h – Visitação à loja de artesanato
- 10h – Exposição de xilogravuras: “Discípulos do Mestre”
- 10h – Oficina de xilogravura com Sílvio Borges e Nena Borges
ESTAÇÃO DA CULTURA
- 10h – Visitação guiada ao Museu da Cidade de Bezerros/PE
- 10h – Visitação guiada ao Museu do Papangu
MERCADO BARRA BRANCA
- 13h – Anderson Alves
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO (BLOCO J. BORGES)
- 15h30 – Orquestra Oficina Agreste Frevo
- 15h45 – Papanguarte e Folc Popular
- 16h – Cortejo Cultural “Carnaval de Pernambuco”
- 16h – Orquestra Vassourinhas
PALCO MESTRE J. BORGES
- 17h – Ciel Santos (show 20 anos de música)
- 20h – Daniel Gouveia
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS
- 16h às 21h – Vitrine Criativa com artesanato local