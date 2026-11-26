Evento será realizado de 16 a 20 de dezembro, no Agreste de Pernambuco, com atividades gratuitas em diferentes espaços da cidade

A programação oficial do 2º Festival Mestre J. Borges foi divulgada pela organização. O evento será realizado entre os dias 16 e 20 de dezembro de 2026, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, com uma agenda que reúne apresentações musicais, oficinas, exposições, rodas de conversa, feira de artesanato, concursos de xilogravura e cordel, além de visitas guiadas.

A iniciativa presta homenagem ao xilogravurista e cordelista bezerrense J. Borges, que morreu em julho de 2024, e também reconhece a trajetória do cantor e sanfoneiro Amazan e do escritor Ariano Suassuna. A programação foi organizada em diferentes espaços culturais do município, com atividades voltadas à valorização da cultura popular e das tradições nordestinas.

Entre os destaques estão as exposições de xilogravuras de J. Borges, com o tema A Arte e a Fé do Nordeste, e de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges, intitulada Pernambuco entre Traços e Cores. O público também poderá visitar a exposição de artes Meu País Pernambuco, participar de oficinas de xilogravura, cordel e impressão, além de acompanhar atividades de formação artística.

Apresentações e programação cultural

A programação musical inclui apresentações de artistas e grupos regionais. Na sexta-feira (18), o Mercado Barra Branca recebe o cantor Luizinho Moreno, enquanto a Praça da Bandeira terá uma roda de conversa sobre a presença do Nordeste nas redes sociais e a apresentação da Retreta da Banda Musical Cônego Alexandre Cavalcanti.

No sábado (19), estão previstos shows da Banda de Pífanos Nossa Senhora de Lourdes, do Trio Lampião a Gás e de Henrique Barbosa. No Palco Mestre J. Borges, também serão entregues os prêmios que homenageiam Ariano Suassuna e Amazan, seguidos das apresentações do Quinteto Violado e de Amazan com convidados.

Já no domingo (20), a programação inclui apresentações de Anderson Alves, da Orquestra Oficina Agreste Frevo, do grupo Papanquarte e Folc Popular e da Orquestra Vassourinhas. O encerramento musical ficará por conta de Ciel Santos, com o show 20 Anos de Música, e de Daniel Gouveia.

As atividades também contemplam ações de acessibilidade, formação e participação comunitária. Entre elas estão oficinas de xilogravura destinadas a pessoas com deficiência, visita guiada com intérprete de Libras e audiodescrição, atividades infantis, apresentações de repentistas, recitais poéticos e encontros sobre a importância das mulheres na gravura.

A programação será distribuída por espaços como o Memorial J. Borges, o Ateliê Bacaro Borges, o Centro de Artesanato de Pernambuco, a Estação da Cultura, o Mercado Barra Branca, a Praça da Bandeira e a Praça Duque de Caxias, entre outros locais. A Vitrine Criativa, com exposição e comercialização de artesanato local, também integra a agenda.

Realizado durante o período que contempla o aniversário de nascimento de J. Borges, celebrado em 20 de dezembro, o festival tem como proposta preservar e difundir o legado artístico do mestre, além de incentivar o turismo, movimentar a economia local e fortalecer a produção cultural de Bezerros.

O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita. A realização é da Cenarium Produções e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet e do Governo Federal, com correalização da Prefeitura de Bezerros. A iniciativa conta ainda com apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco, da Empetur e da Fundarpe, além de parcerias e patrocínios de instituições e empresas.

Programação

QUINTA-FEIRA – 17/12

MEMORIAL J. BORGES

08h – Visitação ao Espaço Mestre J. Borges

08h – Exposição de xilogravuras de J. Borges: “A Arte e a Fé do Nordeste”

08h – Exposição de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges: “Pernambuco entre Traços e Cores”

08h – Exposição de artes: “Meu País Pernambuco”

09h – Oficina de xilogravura com Pablo Borges

09h – Oficina de cordel com Severino Pedro

ATELIÊ BACARO BORGES

08h – Visitação ao Ateliê Bacaro Borges

08h – Visita guiada com intérprete de Libras e audiodescrição

09h – Oficina de xilogravura para PCD com Bacaro Borges

10h – Oficina de neogravura com a Oficina Embuá

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

16h às 21h – Vitrine Criativa com artesanato local

CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO

10h – Visitação ao museu

10h – Visitação à loja de artesanato

10h – Exposição de xilogravuras: “Discípulos do Mestre”

10h – Oficina de xilogravura com Gustavo Borges

10h – Oficina de xilogravura com Waldila (neto do Mestre Dila)

ESTAÇÃO DA CULTURA

10h – Visitação guiada ao Museu da Cidade de Bezerros/PE

10h – Visitação guiada ao Museu do Papangu

PRAÇA DA BANDEIRA

15h30 – Grupo Cultural Papanguarte

16h – Monólogo “Romeu e Julieta”, com Aramis Trindade

17h – Premiação do Concurso de Xilogravura

17h30 – Premiação do Concurso de Cordel

20h – Cine J. Borges – Edição Cine Clube Angu

SEXTA-FEIRA – 18/12

MEMORIAL J. BORGES

08h – Visitação ao Espaço Mestre J. Borges

08h – Exposição de xilogravuras de J. Borges: “A Arte e a Fé do Nordeste”

08h – Exposição de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges: “Pernambuco entre Traços e Cores”

08h – Exposição de artes: “Meu País Pernambuco”

09h – Oficina de xilogravura com Edna Silva

09h – Oficina de xilogravura com Pablo Borges

COMUNIDADE QUILOMBOLA (GUARIBAS)

09h – Oficina de impressão de xilogravura com Bacaro Borges

ATELIÊ BACARO BORGES

08h – Visitação ao Ateliê Bacaro Borges

10h – Sessão de flash tattoo com Juja Tattoo

ESTAÇÃO DA CULTURA

10h – Visitação guiada ao Museu da Cidade de Bezerros/PE

10h – Visitação guiada ao Museu do Papangu

CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO

10h – Visitação ao museu

10h – Visitação à loja de artesanato

10h – Exposição de xilogravuras: “Discípulos do Mestre”

10h – Oficina de xilogravura com Gustavo Borges

10h – Oficina de máscaras com a Associação dos Artesãos (ABA)

MERCADO BARRA BRANCA

13h – Luizinho Moreno

PRAÇA DA BANDEIRA

20h – Roda de conversa cultural

Tema: A força do Nordeste nas redes

Mediadores: Arthur Vilar e Evellys

Convidados: Netto Por Aí, Francisco José e Seu Freitaz

Transmissão ao vivo pelo Pod Cast Nordestino

21h30 – Retreta da Banda Musical Cônego Alexandre Cavalcanti

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

16h às 21h – Vitrine Criativa com artesanato local

SÁBADO – 19/12

MEMORIAL J. BORGES

08h – Visitação ao Espaço Mestre J. Borges

08h – Exposição de xilogravuras de J. Borges: “A Arte e a Fé do Nordeste”

08h – Exposição de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges: “Pernambuco entre Traços e Cores”

08h – Exposição de artes: “Meu País Pernambuco”

09h – Oficina de cordel com Samuel de Monteiro

ATELIÊ BACARO BORGES

08h – Visitação ao Ateliê Bacaro Borges

10h – Oficina de impressão de xilogravuras para crianças

CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO

10h – Visitação ao museu

10h – Visitação à loja de artesanato

10h – Exposição de xilogravuras: “Discípulos do Mestre”

10h – Oficina de xilogravura com Nena Borges e Sílvio Borges

10h – Oficina de teatro com Francisco Gouveia

PRAÇA DA BANDEIRA

08h – 6º Encontro de Sanfoneiros

Mediador: Hérlon Cavalcanti

Convidados: mais de 50 sanfoneiros

Transmissão ao vivo do programa “A Feira de Caruaru”, pela Rádio Cultura do Nordeste 97.5 FM

14h30 – Lançamento coletivo de trabalhos literários

Mediador: Lunars Costa

15h – Recital poético e microfone aberto

Tema: Livre

Mediador: Lunars Costa

Convidados: Severino Pedro, Biu Lourenço, Matheus Aboidor, Ediana Torres e diversos poetas bezerrenses

15h30 – Palestra cultural com Maria do Rosário da Silva

Tema: “J. Borges: o homem que ‘virou’ artista porque leu e vendeu folhetos”

16h – Apresentação cultural de repentistas

16h30 – Roda de conversa cultural

Tema: Importância das mulheres na gravura

Mediadora: Luiza Melo

Convidadas: Nena Borges, Edna Silva e Oficina Embuá

Tema: Importância das mulheres na gravura Mediadora: Luiza Melo Convidadas: Nena Borges, Edna Silva e Oficina Embuá 17h30 – Recital poético e microfone aberto

Tema: Livre

Mediador: Lunars Costa

Convidados: Severino Pedro, Biu Lourenço, Matheus Aboidor, Ediana Torres e diversos poetas bezerrenses

MERCADO BARRA BRANCA

13h – Banda de Pífanos Nossa Senhora de Lourdes

15h – Trio Lampião a Gás

18h – Henrique Barbosa

PALCO MESTRE J. BORGES

21h – Prêmio Mestre J. Borges – In Memoriam – Ariano Suassuna

21h – Prêmio Mestre J. Borges – Amazan

22h – Quinteto Violado

23h – Amazan e convidados

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

16h às 21h – Vitrine Criativa com artesanato local

DOMINGO – 20/12

MEMORIAL J. BORGES

08h – Visitação ao Espaço Mestre J. Borges

08h – Exposição de xilogravuras de J. Borges: “A Arte e a Fé do Nordeste”

08h – Exposição de matrizes de Pablo Borges e Bacaro Borges: “Pernambuco entre Traços e Cores”

08h – Exposição de artes: “Meu País Pernambuco”

ATELIÊ BACARO BORGES

09h – Projeto “Natal é Amor”

09h – Recreação infantil com Tota Brasil

09h – Parques e brinquedos infantis

CENTRO DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO

10h – Visitação ao museu

10h – Visitação à loja de artesanato

10h – Exposição de xilogravuras: “Discípulos do Mestre”

10h – Oficina de xilogravura com Sílvio Borges e Nena Borges

ESTAÇÃO DA CULTURA

10h – Visitação guiada ao Museu da Cidade de Bezerros/PE

10h – Visitação guiada ao Museu do Papangu

MERCADO BARRA BRANCA

13h – Anderson Alves

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO (BLOCO J. BORGES)

15h30 – Orquestra Oficina Agreste Frevo

15h45 – Papanguarte e Folc Popular

16h – Cortejo Cultural “Carnaval de Pernambuco”

16h – Orquestra Vassourinhas

PALCO MESTRE J. BORGES

17h – Ciel Santos (show 20 anos de música)

20h – Daniel Gouveia

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

16h às 21h – Vitrine Criativa com artesanato local



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